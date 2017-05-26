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26 мая 2017, 20:38 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Александр Овечкин заявил, что чувствует себя лучше после травмы ноги

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил агентству «Р-Спорт», что лучше чувствует себя после травмы ноги, из-за которой не смог принять участия в чемпионате мира.

Нападающий клуба <span class=error>НХЛ</span> Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> заявил агентству Р-Спорт что лучше чувствует себя после травмы ноги <nobr>из-за </nobr>которой не смог принять участия в чемпионате мира. Увеличить
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Овечкин впервые с 2009 года не принял участия в чемпионате мира по хоккею из-за ноги, полученной в ходе одного из матчей Кубка Стэнли. Российский хоккеист ранее заявлял, что у него есть проблемы с коленом, однако операция ему не потребуется.

«Мне уже лучше, спасибо. До конца ли залечил травму ноги? Посмотрим», — сказал Овечкин корреспонденту «Р-Спорт».

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