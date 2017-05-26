Александр Овечкин заявил, что чувствует себя лучше после травмы ноги
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил агентству «Р-Спорт», что лучше чувствует себя после травмы ноги,
из-за которой не смог принять участия в чемпионате мира.
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Видимо, что-то случилось...
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Овечкин впервые с 2009 года не принял участия в чемпионате мира по хоккею
«Мне уже лучше, спасибо. До конца ли залечил травму ноги? Посмотрим», — сказал Овечкин корреспонденту «Р-Спорт».
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