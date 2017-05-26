Александр Овечкин заявил, что чувствует себя лучше после травмы ноги

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Овечкин впервые с 2009 года не принял участия в чемпионате мира по хоккею из-за ноги, полученной в ходе одного из матчей Кубка Стэнли. Российский хоккеист ранее заявлял, что у него есть проблемы с коленом, однако операция ему не потребуется.

«Мне уже лучше, спасибо. До конца ли залечил травму ноги? Посмотрим», — сказал Овечкин корреспонденту «Р-Спорт».