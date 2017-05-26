Впервые в истории НХЛ в финале будут играть 2 главных тренера американца

При этом после выхода «Питтсбурга» и «Нэшвилла» в финал Кубка Стэнли произошло уникальное достижение для более чем 100-летней истории Национальной хоккейной лиги. Впервые в истории в финале встретятся два американских тренера — Майк Салливан и Питер Лавиолетт.

Салливан впервые в истории «Питтсбурга» дважды вывел команду в финал, а Лавиолеет — четвёртый треенр в истории, добиравшийся до финалов с тремя разными командами НХЛ.