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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29879655/
26 мая 2017, 14:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Впервые в истории НХЛ в финале будут играть 2 главных тренера американца

26 мая определились оба финалиста текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги — компанию «Нэшвилл Предаторз» составил действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз».

При этом после выхода «Питтсбурга» и «Нэшвилла» в финал Кубка Стэнли произошло уникальное достижение для более чем 100-летней истории Национальной хоккейной лиги. Впервые в истории в финале встретятся два американских тренера — Майк Салливан и Питер Лавиолетт.

Салливан впервые в истории «Питтсбурга» дважды вывел команду в финал, а Лавиолеет — четвёртый треенр в истории, добиравшийся до финалов с тремя разными командами НХЛ.

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