Овечкин проведёт автограф-сессию перед матчем ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»
Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт
автограф-сессию перед стартовым матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт «армейцев».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мероприятие состоится в 18:30 в фойе трибуны имени Сергея Белова. Пришедшие на него болельщики получат в подарок плакаты с изображением хоккеиста и его подписью.
До отъезда в НХЛ Овечкин выступал за московское «Динамо». Он является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter