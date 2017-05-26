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26 мая 2017, 12:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин проведёт автограф-сессию перед матчем ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт автограф-сессию перед стартовым матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт «армейцев».

Форвард хоккейного клуба Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> проведёт <nobr>автограф-сессию</nobr> перед стартовым матчем полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> между ЦСКА и Локомотивом-Кубань сообщает официальный сайт армейцев. Увеличить
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Мероприятие состоится в 18:30 в фойе трибуны имени Сергея Белова. Пришедшие на него болельщики получат в подарок плакаты с изображением хоккеиста и его подписью.

До отъезда в НХЛ Овечкин выступал за московское «Динамо». Он является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России.

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