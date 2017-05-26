Овечкин проведёт автограф-сессию перед матчем ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

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Мероприятие состоится в 18:30 в фойе трибуны имени Сергея Белова. Пришедшие на него болельщики получат в подарок плакаты с изображением хоккеиста и его подписью.

До отъезда в НХЛ Овечкин выступал за московское «Динамо». Он является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России.