Малкин: Привезу кубок Стэнли в Россию, но загадывать не хочется
Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от попадания в финал
плей-офф НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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«Перед игрой я сказал Куницу, что он забьёт. Я это чувствовал, но не думал, что он сделает дубль. Именно такие хоккеисты нужны команде. По ходу матча его перевели в первое звено. Они с Сидом нашли химию. Куниц из тех хоккеистов, которые умеют подстраиваться, с кем бы он ни играл. Он знает, что от него требуется, знает, как найти место для броска. Во время диалога он сказал, что в предыдущих встречах искал возможность для передачи. Я сказал ему, что нужно бросать по воротам и делать это чаще. Он пару раз бросил — пару раз забил.
Эмоции? Радость, конечно. Всё самое интересное впереди. «Питтсбург» сделал огромный шаг — вышел в финал. Нам предстоят бессонные ночи, много потраченных нервов. «Оттава» — серьёзный соперник, который бился в каждой игре. Для нас это был хороший тест, но «Нэшвилл» тоже не подарок. Они обыграли «Чикаго», «Анахайм», «Сент-Луис». Лёгкой прогулки у нас не будет. Каждый болеет за свою команду.
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