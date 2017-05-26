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26 мая 2017, 11:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин: Привезу кубок Стэнли в Россию, но загадывать не хочется

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от попадания в финал плей-офф НХЛ.

Нападающий действующего обладателя кубка <span class=error>Стэнли</span> Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> поделился эмоциями от попадания в финал <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«Перед игрой я сказал Куницу, что он забьёт. Я это чувствовал, но не думал, что он сделает дубль. Именно такие хоккеисты нужны команде. По ходу матча его перевели в первое звено. Они с Сидом нашли химию. Куниц из тех хоккеистов, которые умеют подстраиваться, с кем бы он ни играл. Он знает, что от него требуется, знает, как найти место для броска. Во время диалога он сказал, что в предыдущих встречах искал возможность для передачи. Я сказал ему, что нужно бросать по воротам и делать это чаще. Он пару раз бросил — пару раз забил.

Эмоции? Радость, конечно. Всё самое интересное впереди. «Питтсбург» сделал огромный шаг — вышел в финал. Нам предстоят бессонные ночи, много потраченных нервов. «Оттава» — серьёзный соперник, который бился в каждой игре. Для нас это был хороший тест, но «Нэшвилл» тоже не подарок. Они обыграли «Чикаго», «Анахайм», «Сент-Луис». Лёгкой прогулки у нас не будет. Каждый болеет за свою команду. Кто-то хочет, чтобы «Питтсбург» выиграл, а кто-то нет. Предпочтения у всех разные. Кому-то нравится моя игра, а кому-то нет. Надеюсь, что выиграем и порадуем российских болельщиков, но нельзя загадывать. Конечно, привезу кубок в Россию. Но загадывать не хочется, — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

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