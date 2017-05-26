Малкин в четвертый раз в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах не смог определить сильнейшего в противостоянии с «Оттавой Сенаторз», однако решающий матч серии проводил дома, где соперника уже обыгрывал дважды.

Гости понимали всю значимость встречи, ведь результаты всего сезона зависели всего от одного результата. А для их вратаря Крэйга Андерсона она приобрела особое значение, ведь голкиперу уже 36 лет, и это был его последний шанс сыграть в финале Кубка Стэнли.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/2 финала, 26.05.2017, 3:00 3:2 ОТ Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз

«Не знаю, будет ли у меня еще один такой шанс сыграть в финале Кубка Стэнли, — передает слова Андерсона официальный сайт НХЛ. -

В молодости всегда думаешь, что время еще есть. А в моем возрасте уже нельзя ждать следующего года. Нужно брать все здесь и сейчас.

Надо наслаждаться моментом и не упускать его. Любой хоккеист в моем положении скажет то же самое.

Опытный голкипер провел на льду три периода и 15 минут овертайма, отразив 39 бросков из 42, чего, однако, не хватило для общего успеха. Хозяева вышли на игру предельно мотивированными и сконцентрированными, чего требовал от партнеров лидер коллектива Сидни Кросби.

«Надо сконцентрироваться, — сказал Кросби перед игрой. — Матч очень важный, и мы должны извлечь урок из прошедшей игры.

Последние две встречи мы провели с полной самоотдачей, старались изо всех сил, и многое у нас получилось. Надо помнить об этом и сыграть в таком же ключе седьмой матч.

Впрочем, на старте встречи игра была в целом равной и даже скучной, а первый опасный бросок удался гостям. Кларк Макартур на восьмой минуте удачно подобрал шайбу в районе круга для вбрасывания и прицельно бросил в ближний угол, позволив продемонстрировать реакцию отлично заменившему по ходу серии Марка-Андре Флери Мэттью Мюррею. «Пингвины» ответили лишь за несколько секунд до перерыва, но бросок Кросби с нескольких метров был заблокирован.

В первом периоде команды на двоих бросили всего 11 раз, и во второй 20-минутке игра была столь же закрытая, но лишь до того момента, как «Питтсбург» в ходе быстрой контратаки открыл счет. Мэтт Каллен отвоевал шайбу у соперника в своей зоне, сыграл вдоль борта на Конора Шири, который в борьбе с защитником переадресовал ее в центр на Криса Куница, а сам бросился вперед открываться под ответную передачу, которую, конечно, и получил, но сам бросать не стал, а вернул ее партнеру, которому оставалось с метра расстрелять пустой угол ворот.

Гости бросились отыгрываться, и это удалось им уже через 20 секунд — Эрик Карлссон оттянул на себя защитника, а Марк Стоун ворвался в зону перед воротами Мюррея и сильным броском с нескольких метров прошил вратаря броском в ближний угол.

И все же с каждой минутой преимущество «Пингвинз» нарастало, они последовательно перебрасывали соперника в каждом из периодов и в середине третьего вновь вышли вперед. Дион Фанеф упростил сопернику задачу, на две минуты присев в штрафной бокс за фол против Фила Кессела. Это удаление стало для «сенаторов» единственным за всю игру, но «Питтсбургу» и этого оказалось достаточно — классный бросок от синей линии удался защитнику Джастину Шульцу, и закрытый своими и чужими Андерсон спасти партнеров не сумел.

Но вновь радость местных болельщиков была недолгой. Три минуты спустя Карлссон вложил всю душу в такой мощности щелчок, что шайба едва не погнула штангу, после чего отскочила в спину Мюррею, а затем на клюшку Райана Дзингела, который вновь сравнял счет.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин мог закончить серию еще в основное время, но, находясь напротив ворот, не успевал подставить под шайбу клюшку и переправлял ее в ворота по-футбольному, коньком, но попал в штангу.

Зато в овертайме хозяева были неудержимы. Один только Кессел мог оформить хет-трик, усердствовали и его партнеры, и лишь великолепная игра Андерсона до поры до времени позволяла гостям держать удар. И все же «пингвины» взяли свое — Куницу вновь удался классный бросок издалека — 3:2.

Таким образом, «Питтсбург» одержал победу в решающем матче серии и стал победителем конференции, в честь чего Сидни Кросби получил Приз принца Уэльского. Годом ранее «пингвины» также завоевали трофей, выиграв у «Тампы-Бэй Лайтнинг» в серии с тем же счетом (4−3).

Соответственно, и в финал Кубка Стэнли «Пингвинз» пробились второй год подряд и шестой раз в истории, причем из пяти предыдущих попыток удачно заканчивались четыре. В случае победы «Питтсбург» станет первой командой за последние 19 лет, кому удалось выиграть плей-офф два года подряд. В последний раз дубль удавалось сделать «Детройт Ред Уингз» в 1997 и 1998 годах.

«Это одна из тех игр, когда ставки очень высоки. Случиться может что угодно, — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ. —.

Испытываю большое облегчение, а мысль о том, что мы прошли дальше и будем бороться за Кубок Стэнли, очень будоражит,

В финале соперником «Питтсбурга» станет «Нэшвилл Предаторз». Первый матч серии состоится 30 мая в 3.00 по мск.