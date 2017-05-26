Игроки «Питтсбурга» дотронулись до трофея за победу в Восточной конференции

Во время церемонии вручения приза это сделали капитан команды Сидни Кросби, а также альтернативные капитаны Евгений Малкин и Крис Куниц.

В 2008 году Кросби не стал прикасаться к выигранному командой трофею Принца Уэльского, после чего «Питтсбург» проиграл финальную серию Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз». В 2009 и 2016 годах игроки «пингвинов» прикасались к трофею и затем выиграли финальные серии у «Детройта» и «Сан-Хосе Шаркс».