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26 мая 2017, 10:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Игроки «Питтсбурга» дотронулись до трофея за победу в Восточной конференции

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» после победы в финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4−3) дотронулись до трофея Принца Уэльского, вручаемого за победу в Восточной конференции.

Во время церемонии вручения приза это сделали капитан команды Сидни Кросби, а также альтернативные капитаны Евгений Малкин и Крис Куниц.

В 2008 году Кросби не стал прикасаться к выигранному командой трофею Принца Уэльского, после чего «Питтсбург» проиграл финальную серию Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз». В 2009 и 2016 годах игроки «пингвинов» прикасались к трофею и затем выиграли финальные серии у «Детройта» и «Сан-Хосе Шаркс».

Питтсбург Пингвинз
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Новости НХЛ

«Питтсбург» победил «Оттаву» и в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

«Питтсбург» победил «Оттаву» и в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» со счетом 3:2 во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу действующего обладателя трофея.
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