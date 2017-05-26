Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29874121/
26 мая 2017, 8:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» победил «Оттаву» и в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» со счетом 3:2 во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу действующего обладателя трофея.

<em>МОСКВА 26 мая. /ТАСС/. </em>Питтсбург обыграл Оттаву со счетом 3:2 во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) и вышел в финал Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу действующего обладателя трофея. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Кунитц (30-я минута), Джастин Шультц (52), победный гол на 6-й минуте второго овертайма забил Кунитц. У «Оттавы» отличились Марк Стоун (31) и Райан Дзингел (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями в матче, сыграв 24 минуты и 23 секунды. На его счету четыре броска, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Оттавы». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 24 очка (7+17) по системе «гол +пас» в 19 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нэшвиллом». Первая игра финальной серии пройдет 29 мая в Питтсбурге.

«Питтсбург» в шестой раз в своей истории поборется за Кубок Стэнли, при этом клуб выиграл четыре предыдущих финала из пяти. Проиграл «Питтсбург» лишь «Детройту» в финальной серии Кубка Стэнли 2008 года со счетом 2−4. Клуб из штата Пенсильвания четырежды становился обладателем Кубка Стэнли, побеждая в 1991, 1992, 2009 и 2016 гг. В прошлогоднем финале хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Сан-Хосе» со счетом 4−2.

26.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 3:2 ОТ Оттава Сенаторз
(0:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Ги Буше
Вратари
Мэттью Мюррей Крэйг Андерсон
1-й период
14:58 Скотт Уилсон
2-й период
29:55 Крис Куниц (К. Шири, Мэтт Каллен)
Марк Стоун (Э. Карлссон, Ж-Г. Пажо) 30:15
36:26 Олли Мяяття
3-й период
Дион Фанеф 51:19
51:44 Джастин Шульц (Ф. Кессел, К. Куниц)
Райан Дзингел (Э. Карлссон, К. Террис) 54:41
Овертайм
85:09 Крис Куниц (Джаст. Шульц, С. Кросби)
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Куниц (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

"Питтсбург" в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

"Кливленд" вышел в финал плей-офф НБА, где в третий раз подряд сыграет с "Голден Стэйт"

СМИ: Криштиану Роналду может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов