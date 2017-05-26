«Питтсбург» победил «Оттаву» и в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Кунитц (30-я минута), Джастин Шультц (52), победный гол на 6-й минуте второго овертайма забил Кунитц. У «Оттавы» отличились Марк Стоун (31) и Райан Дзингел (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями в матче, сыграв 24 минуты и 23 секунды. На его счету четыре броска, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Оттавы». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 24 очка (7+17) по системе «гол +пас» в 19 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Питтсбурга». Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нэшвиллом». Первая игра финальной серии пройдет 29 мая в Питтсбурге.

«Питтсбург» в шестой раз в своей истории поборется за Кубок Стэнли, при этом клуб выиграл четыре предыдущих финала из пяти. Проиграл «Питтсбург» лишь «Детройту» в финальной серии Кубка Стэнли 2008 года со счетом 2−4. Клуб из штата Пенсильвания четырежды становился обладателем Кубка Стэнли, побеждая в 1991, 1992, 2009 и 2016 гг. В прошлогоднем финале хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Сан-Хосе» со счетом 4−2.