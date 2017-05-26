Защитник сборной России Виктор Антипин перешел в клуб НХЛ «Баффало»
Защитник сборной России по хоккею Виктор Антипин, выступавший за магнитогорский «Металлург», заключил однолетний контракт с «Баффало Сейбрз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
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В минувшем сезоне КХЛ Антипин забросил 13 шайб и сделал 22 результативных передачи в 77 матчах. После сезона хоккеист разорвал контракт с «Металлургом».
На чемпионате мира-2017, который прошел в Кельне и Париже, 24-летний защитник в составе сборной России завоевал бронзовые медали. На турнире Антипин сыграл 10 матчей и сделал четыре результативных передачи.
«Мобильность Антипина и умение распоряжаться шайбой делают его идеальным игроком для построения нашей обороны в следующем сезоне», — заявил генеральный менеджер «Баффало» Джейсон Боттерилл.
«Баффало» в нынешнем сезоне по итогам регулярного чемпионата НХЛ занял 15-е место в Восточной конференции и в шестой раз подряд не попал в
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