Защитник сборной России Виктор Антипин перешел в клуб НХЛ «Баффало»

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В минувшем сезоне КХЛ Антипин забросил 13 шайб и сделал 22 результативных передачи в 77 матчах. После сезона хоккеист разорвал контракт с «Металлургом».

На чемпионате мира-2017, который прошел в Кельне и Париже, 24-летний защитник в составе сборной России завоевал бронзовые медали. На турнире Антипин сыграл 10 матчей и сделал четыре результативных передачи.

«Мобильность Антипина и умение распоряжаться шайбой делают его идеальным игроком для построения нашей обороны в следующем сезоне», — заявил генеральный менеджер «Баффало» Джейсон Боттерилл.