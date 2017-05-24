Антипин подтвердил переход в «Баффало»

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— Да, я подпишу контракт с «Баффало» в ближайшее время, — сказал Антипин.

24-летний хоккеист является воспитанником «Магнитки». С командой он дважды — в 2014 и 2016 годах — завоевывал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне Антипин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (6+18) очка. Также на его счету 11 баллов (7+4) в 18 играх плей-офф.

В 10 встречах чемпионата мира-2017 защитник отметился четырьмя результативными передачами и вместе со сборной завоевал бронзовые медали турнира.