«Оттава» ещё ни разу не выигрывала 7-й матч серии плей-офф — 5 поражений из 5
«Оттава Сенаторз» никогда не выигрывал седьмой матч серии в розыгрыше Кубка Стэнли.
Команда проведёт седьмой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Ранее «Оттава» проиграла пять седьмых матчей
Канадская команда в 2007 году дошла до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где уступила «Анахайм Дакс».
Победителя пары уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», вышедший в финал
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