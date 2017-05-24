Команда проведёт седьмой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Ранее «Оттава» проиграла пять седьмых матчей плей-офф из пяти.

Канадская команда в 2007 году дошла до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где уступила «Анахайм Дакс».