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24 мая 2017, 14:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Оттава» ещё ни разу не выигрывала 7-й матч серии плей-офф — 5 поражений из 5

«Оттава Сенаторз» никогда не выигрывал седьмой матч серии в розыгрыше Кубка Стэнли.

Команда проведёт седьмой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Ранее «Оттава» проиграла пять седьмых матчей плей-офф из пяти.

Канадская команда в 2007 году дошла до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где уступила «Анахайм Дакс».

Победителя пары уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», вышедший в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги впервые в своей истории.

Оттава Сенаторз
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