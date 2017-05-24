Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли

Сезон мечты

У «Нэшвилла» продолжается сезон, похожий на сказку: победа в серии с «Анахаймом» вывела скромную команду из Теннесси в свой первый финал Кубка Стэнли. Ещё пару месяцев назад «хищники» вряд ли всерьёз задумывались о такой перспективе, поскольку в плей-офф «Нэшвилл» попал с самого последнего места — восьмого в Западной конференции и 16-го (по очкам), если взять всех участников. В соперники по первому раунду «Предаторз» достался грозный и опытнейший «Чикаго», на который ставили абсолютно все, снисходительно добавляя, что «жёлтые» смогут доставить «чёрным ястребам» определённые проблемы при определённых же условиях. Прошло два месяца, и под сводами «Бриджстоун-Арены» громогласно зазвучал клич: «Мы хотим кубок!», а Музыкальный город (Music city — прозвище Нэшвилла как столицы музыкального стиля кантри) захлестнула волна интереса и к хоккею, и к своей команде.

«Нэшвилл» стал ярким примером того, как за океаном реализуют пресловутый «принцип равных возможностей»: регион, где не было хоккейных традиций, внезапно помешался на ледовой игре. На каждом матче «хищников» в регулярном чемпионате был аншлаг, а переполненные беснующиеся трибуны в плей-офф, одетые в жёлтые цвета клуба, быстро стали знаменитыми на всю лигу. «Повторите, пожалуйста!» — сверкая улыбкой до ушей, сказал генеральный менеджер «Предаторз» Дэвид Пойл, когда во время телевизионного интервью ведущий назвал «Нэшвилл» победителем Западной конференции. Это прозвучало очень симпатично, не вызвав чувства излишнего самолюбования или снобизма.

Пойл, возможно, больше остальных заслужил своей работой нынешний успех. Он работает в клубе 20 лет — с момента появления «хищников» в НХЛ в 1997 году. Генменеджер прошёл с командой самые трудные первые годы, когда результаты мало способствовали появлению нынешнего оптимизма, пережил период безвременья и слухов о возможном переезде клуба в другой город. Шесть лет потребовалось «Предаторз», чтобы в первый раз попасть в плей-офф, и 12 лет — чтобы выиграть свою первую серию. В свой 18-й сезон «Нэшвилл» обрёл узнаваемые черты игрового стиля и крепкий кулак из лидеров (Ринне, Джохансен, Суббэн), что помогло команде прорваться в финал.

Из «нулей» — в тузы

«Мечта сбылась», — сказал голкипер Пекка Ринне. В 2004-м финский страж ворот был найден менеджментом «Предаторз» почти на самом дне драфтового списка (восьмой раунд, общий номер 258), три года провёл в АХЛ, прежде чем попасть в основную команду и вырасти вместе с ней во вратаря элитного уровня. При этом именно Ринне и его неудачная игра в кубковых матчах считались перед началом нынешнего плей-офф одним из главных недостатков «хищников». «Забавная вещь с нами приключилась.

Удивительное чувство. Мы получили возможность сыграть в финале, но голод ещё не утолён. Именно ради этого мы трудились на протяжении долгого времени, — сказал Ринне, лидирующий в лиге по всем вратарским показателям.

«Нэшвилл», несмотря на отсутствие традиций и очень непростой старт, оказался клубом, удивительно прочным и устойчивым к потерям. Одной из самых крупных неудач в истории «Предаторз» стала ставка на Александра Радулова, который был феноменально хорош в молодёжной лиге, здорово выступил в АХЛ, но по известным причинам не слишком помог главной команде и заработал репутацию главного разочарования. Обмены Патрика Хёрнквиста в «Питтсбург» и многолетнего капитана Ши Уэбера в «Монреаль» ещё совсем недавно также казались весьма сомнительными, а нынешние травмы ведущего центра Джохансена и капитана Майка Фишера должны были и вовсе лишить «Нэшвилл» всех шансов на успех. Однако в составе «хищников» подобрался удивительно универсальный и взаимозаменяемый коллектив, где глубина состава и надёжная оборона смогли компенсировать отсутствие лидеров.

Пи Кей Суббэн, Роман Йози, Райан Эллис и Маттиас Экхольм стали настоящими героями для «Нэшвилла», являясь, возможно, самой «глубокой» линией защиты в НХЛ. Именно надёжная игра в своей зоне позволила «Предаторз» обыграть в четырёх матчах «Чикаго» Кейна и Панарина, нейтрализовать «Сент-Луис» Тарасенко и перебороть крепкий «Анахайм» Гецлафа и Перри. Во всех трёх сериях лидеры оппонентов «Нэшвилла» выглядели недостаточно убедительно, и главная заслуга в этом принадлежит именно Суббэну и компании. За 17 суммарных матчей против «хищников» Кейн, Тэйвз, Тарасенко и Гецлаф забили 4 гола.

«Невероятный сюжет. По ходу плей-офф мы потеряли Джохансена, нашего первого центра, но Колтон Сиссонс не только удачно сыграл на его позиции, но и сделал хет-трик. Когда он стал первым центрфорвардом, мы одержали две победы в двух матчах. То же самое могу сказать про Остина Уотсона и Понтуса Оберга, которых вообще никто не знал», — гордо сказал Пойл. «Надо просто отдать “Нэшвиллу” должное. В каждом раунде хоккеисты этой команды надёжно прикрывали лидеров соперника. Тот же “Анахайм” действовал неплохо, но Кеслер, Кольяно и Гецлаф не забивали, а когда ситуация становилась критической, выручал Ринне. Когда-то так же хорош был “Нью-Джерси” во главе с Мартином Бродо: голкипер отбивал первый бросок, а команда здорово играла на подборе, что заставляло нервничать соперников», — отметил бывший помощник главного тренера клуба НХЛ Перри Пирн.

Неунывающий Лавиолетт

Главных компонентов нынешнего успеха «Нэшвилла» можно насчитать три: помимо упомянутых Пирном вратаря и никогда не устающей обороны это работа тренера. 16 лет подряд «хищники» играли под руководством Барри Тротца, но пришедшему в мае 2014 года Питеру Лавиолетту удалось найти удивительно тонкий баланс, который не раз приносил ему успех ранее. И «Каролина"-2006, и «Филадельфия"-2010 были очень похожи на нынешний «Нэшвилл» своим трудолюбием и универсализмом, хотя большая часть составов этих команд была мало узнаваема болельщиками по именам. Без сомнения, Лавиолетт — прекрасный мотиватор, который внушал своим командам уверенность в своих силах, а его помощники Мартин Желина и Фил Хаусли проделали впечатляющую работу по разбору соперников и «настройке» общей игровой схемы.

«Вы видели церемонию вручения “Нэшвиллу” кубка Кларенса Кэмпбелла за победу в Западной конференции? Это было необычное торжество. Капитан команды Майк Фишер был не в хоккейном свитере, а в обычном костюме и с синяком под глазом. А двое других игроков вышли на празднование на костылях. В этом — весь “Нэшвилл”, и финал Кубка Стэнли обещает быть очень интересным», — резюмировал обозреватель ESPN Эндрю Нолл.