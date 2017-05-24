Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли
Команда, занявшая последнюю, 16-ю, строчку из всех участников
плей-офф вышла в финал Кубка Стэнли. Как это стало возможно?
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Сезон мечты
У «Нэшвилла» продолжается сезон, похожий на сказку: победа в серии с «Анахаймом» вывела скромную команду из Теннесси в свой первый финал Кубка Стэнли. Ещё пару месяцев назад «хищники» вряд ли всерьёз задумывались о такой перспективе, поскольку в
«Нэшвилл» стал ярким примером того, как за океаном реализуют пресловутый «принцип равных возможностей»: регион, где не было хоккейных традиций, внезапно помешался на ледовой игре. На каждом матче «хищников» в регулярном чемпионате был аншлаг, а переполненные беснующиеся трибуны в
Пойл, возможно, больше остальных заслужил своей работой нынешний успех. Он работает в клубе 20 лет — с момента появления «хищников» в НХЛ в 1997 году. Генменеджер прошёл с командой самые трудные первые годы, когда результаты мало способствовали появлению нынешнего оптимизма, пережил период безвременья и слухов о возможном переезде клуба в другой город. Шесть лет потребовалось «Предаторз», чтобы в первый раз попасть в
Из «нулей» — в тузы
«Мечта сбылась», — сказал голкипер Пекка Ринне. В 2004-м финский страж ворот был найден менеджментом «Предаторз» почти на самом дне драфтового списка (восьмой раунд, общий номер 258), три года провёл в АХЛ, прежде чем попасть в основную команду и вырасти вместе с ней во вратаря элитного уровня. При этом именно Ринне и его неудачная игра в кубковых матчах считались перед началом нынешнего
Удивительное чувство. Мы получили возможность сыграть в финале, но голод ещё не утолён. Именно ради этого мы трудились на протяжении долгого времени, — сказал Ринне, лидирующий в лиге по всем вратарским показателям.
«Нэшвилл», несмотря на отсутствие традиций и очень непростой старт, оказался клубом, удивительно прочным и устойчивым к потерям. Одной из самых крупных неудач в истории «Предаторз» стала ставка на Александра Радулова, который был феноменально хорош в молодёжной лиге, здорово выступил в АХЛ, но по известным причинам не слишком помог главной команде и заработал репутацию главного разочарования. Обмены Патрика Хёрнквиста в «Питтсбург» и многолетнего капитана Ши Уэбера в «Монреаль» ещё совсем недавно также казались весьма сомнительными, а нынешние травмы ведущего центра Джохансена и капитана Майка Фишера должны были и вовсе лишить «Нэшвилл» всех шансов на успех. Однако в составе «хищников» подобрался удивительно универсальный и взаимозаменяемый коллектив, где глубина состава и надёжная оборона смогли компенсировать отсутствие лидеров.
Пи Кей Суббэн, Роман Йози, Райан Эллис и Маттиас Экхольм стали настоящими героями для «Нэшвилла», являясь, возможно, самой «глубокой» линией защиты в НХЛ. Именно надёжная игра в своей зоне позволила «Предаторз» обыграть в четырёх матчах «Чикаго» Кейна и Панарина, нейтрализовать «Сент-Луис» Тарасенко и перебороть крепкий «Анахайм» Гецлафа и Перри. Во всех трёх сериях лидеры оппонентов «Нэшвилла» выглядели недостаточно убедительно, и главная заслуга в этом принадлежит именно Суббэну и компании. За 17 суммарных матчей против «хищников» Кейн, Тэйвз, Тарасенко и Гецлаф забили 4 гола.
«Невероятный сюжет. По ходу
Неунывающий Лавиолетт
Главных компонентов нынешнего успеха «Нэшвилла» можно насчитать три: помимо упомянутых Пирном вратаря и никогда не устающей обороны это работа тренера. 16 лет подряд «хищники» играли под руководством Барри Тротца, но пришедшему в мае 2014 года Питеру Лавиолетту удалось найти удивительно тонкий баланс, который не раз приносил ему успех ранее. И «Каролина"-2006, и «Филадельфия"-2010 были очень похожи на нынешний «Нэшвилл» своим трудолюбием и универсализмом, хотя большая часть составов этих команд была мало узнаваема болельщиками по именам. Без сомнения, Лавиолетт — прекрасный мотиватор, который внушал своим командам уверенность в своих силах, а его помощники Мартин Желина и Фил Хаусли проделали впечатляющую работу по разбору соперников и «настройке» общей игровой схемы.
«Вы видели церемонию вручения “Нэшвиллу” кубка Кларенса Кэмпбелла за победу в Западной конференции? Это было необычное торжество. Капитан команды Майк Фишер был не в хоккейном свитере, а в обычном костюме и с синяком под глазом. А двое других игроков вышли на празднование на костылях. В этом — весь “Нэшвилл”, и финал Кубка Стэнли обещает быть очень интересным», — резюмировал обозреватель ESPN Эндрю Нолл.
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