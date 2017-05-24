Вадим Шипачев: Олимпиада — мечта каждого. Но «Вегас» — мой последний шанс попасть в НХЛ
Главная сенсация этого лета — отъезд в НХЛ нападающего СКА Вадима Шипачева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Один из самых «европейских» хоккеистов КХЛ подписал контракт с новым клубом — «Вегасом» и ближайшие два сезона проведет там. В интервью «СЭ» центрфорвард рассказал, почему он решился на этот шаг.
НИ С КЕМ НЕ ССОРИЛСЯ. У МЕНЯ ЗАКОНЧИЛСЯ КОНТРАКТ.
— Когда вы решились уехать за океан?
— После того, как поиграл на Кубке мира. Мне и раньше рассказывали, каково это выступать в Северной Америке, как там все устроено. Артемий Панарин много рассказывал. Но тут я приехал в Торонто, все увидел собственными глазами и окончательно принял решение.
— В СКА были в шоке?
— Новость о том, что я подписал контракт пришла во время чемпионата мира. Роман Ротенберг просто подошел и поздравил меня, пожелал успеха.
— А Олег Знарок?
— Мы с ним говорили. Он сказал, что, конечно, хотел бы видеть меня в своей команде, но раз я принял такое решение — хорошо. В конце концов, хоккеист сам решает, как ему строить карьеру.
— Говорят, что руководство СКА предлагало вам очень выгодные условия.
— Даже не в курсе, так как уже принял решение. Денежный вопрос в таких случаях не столь важен.
— Никакие мосты вы не сожгли?
— Но ведь случилась обыкновенная история — у меня закончился контракт с одним клубом и я подписал контракт с другим. Такое происходит постоянно. Наоборот, я очень благодарен руководству питерского клуба за время, проведенное в СКА, благодарен болельщикам. Мы выиграли два Кубка Гагарина за это время. Это очень хороший результат.
— Когда подписывали контракт, хоть на секунду мелькнула мысль, что вы лишаетесь шанса сыграть на Олимпиаде?
— Была другая мысль. Если я сейчас не поеду за океан, то, возможно, у меня больше не будет такой возможности. Конечно, на Олимпиаде хочет сыграть каждый хоккеист. Это очень престижно. Но ведь там еще ничего непонятно. Помню, что перед Сочи в НХЛ тоже отказывались от участия, а потом согласились. Может быть, и в этот раз так будет.
К НХЛ НАДО ПРОСТО ПРИВЫКНУТЬ.
— Наверняка вы читали в прессе, знакомились с мнением людей по поводу ваших перспектив. Все предсказывают провал.
— Почему?
— Потому что ваш стиль игры совершенно не подходит НХЛ.
— Ну что значит не подходит? Мне кажется, что это дело привычки.
— Дело ведь не только в площадках.
— Мы же играли на маленьких площадках, например, во Владивостоке. Не скажу, что чувствовал себя там неуютно. А остальное… Если ты будешь проводить на льду по двадцать минут, то быстрей привыкнешь. А если по
— Как у вас с английским?
— Я все понимаю.
— Но не говорите?
— Говорю пока плохо, но летом это один из пунктов подготовки к сезону. Безусловно, мне нужно будет подтянуть язык.
— Были ли у вас предложения из НХЛ раньше?
— В позапрошлом сезоне был интерес со стороны клубов, но у меня был действующий контракт со СКА. А тут, согласитесь, отличный вариант. Я прихожу в новый клуб и у меня хорошие возможности стать лидером.
— «Вегас» был единственным вариантом?
— Нет, но я сразу сделал выбор в пользу него, как раз потому, что тут на меня рассчитывают.
— Вы знакомы с главным тренером команды Жераром Галланом?
— Нет, так как я еще не могу в полной мере поддержать диалог. Но мой агент был с ним на связи. Тренер заверил, что очень рассчитывает на меня.
СКА НЕ ЛЮБЯТ? НО НА НЕГО ХОДЯТ!
— Вы вообще болели за
— Нельзя назвать это болением, но симпатизировал «Чикаго», так как за него выступает Панарин. Мне нравилось, как играет его команда. Но матчи впрямую я не смотрел — только хайлайты.
— У «Пингвинов» играет питтсбургский Шипачев, как называют его все в мире.
— Смешно. Видел Сидни Кросби на Кубке мира. Очень сильный хоккеист. Да, я
— Но 87-й номер оставите?
— Разве в НХЛ есть запрет на ношение этого номера?
— Нет.
— Конечно, оставлю.
— Этим летом из КХЛ снова уезжает много ребят. Мне кажется, что вам просто уже неинтересно играть в России.
— Ох, не думаю, на самом деле. Мне кажется, что тут все индивидуально. А почему вы считаете, что в КХЛ неинтересно? Мне не показалось, что выигрывать было легко.
— Вадим, неужели вы не знаете, как относятся к СКА в России?
— Я знаю, что не очень любят. Но есть еще питерские болельщики, которые обожают команду. На наши матчи собирается полный стадион. Да и в других городах — то же самое. Возможно, нас не любят, но всегда приходят смотреть на СКА. Это же хорошо.
— Но в этом году чемпионат был совсем неинтересным и вашу победу можно было предсказать еще в августе. Просто плохо, когда в нескольких клубах собираются все лучшие, а у остальных нет шансов.
— Знаете, мне не показалось, что победы нам доставались легко. И не забывайте — я хоккеист. Кого приглашать в команду или не приглашать — это вопрос менеджеров. Мне в это не стоит лезть, да я никогда и не интересовался такими вопросами.
ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ПРАВИЛ КАЗИНО.
— Главную шутку про хоккейный клуб в
— Я вам уже говорил и готов сказать снова — никогда не играл в казино и даже правил не знаю. Вроде бы, там
— Есть такое.
— Мне это совсем неинтересно.
— Первый хоккеист команды Рид Дюк попросил вас через твиттер привезти мячик, чтобы ему было с кем играть.
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— Еще один вопрос, который меня беспокоит: как вы собираетесь строить отношения с прессой?
— Не думаю, что у меня есть
— Да вы на чемпионате мира не останавливались в
— И извиняюсь перед всеми репортерами за это. Больше так не буду. Но, справедливости ради стоит заметить, что после первой игры я с вами поговорил. Впрочем, обязательно учту все замечания.
— Кстати, про чемпионат мира. Что случилось в третьем периоде против Канады?
— Сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. Мы сыграли ужасно.
— А почему вас посадили в запас в конце встречи против Финляндии?
— Но мы выиграли, значит, этот шаг был оправдан.
— Но вас посадили.
— За что сажают? За плохую игру. Видимо, посчитали, что я сыграл плохо.
— Вы будете приезжать в сборную, если появится возможность?
— Без колебаний. Для меня играть за сборную — честь. Если я буду нужен, если меня будут приглашать, то, безусловно, приеду.
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