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Один из самых «европейских» хоккеистов КХЛ подписал контракт с новым клубом — «Вегасом» и ближайшие два сезона проведет там. В интервью «СЭ» центрфорвард рассказал, почему он решился на этот шаг.

НИ С КЕМ НЕ ССОРИЛСЯ. У МЕНЯ ЗАКОНЧИЛСЯ КОНТРАКТ.

— Когда вы решились уехать за океан?

— После того, как поиграл на Кубке мира. Мне и раньше рассказывали, каково это выступать в Северной Америке, как там все устроено. Артемий Панарин много рассказывал. Но тут я приехал в Торонто, все увидел собственными глазами и окончательно принял решение.

— В СКА были в шоке?

— Новость о том, что я подписал контракт пришла во время чемпионата мира. Роман Ротенберг просто подошел и поздравил меня, пожелал успеха.

— А Олег Знарок?

— Мы с ним говорили. Он сказал, что, конечно, хотел бы видеть меня в своей команде, но раз я принял такое решение — хорошо. В конце концов, хоккеист сам решает, как ему строить карьеру.

— Говорят, что руководство СКА предлагало вам очень выгодные условия.

— Даже не в курсе, так как уже принял решение. Денежный вопрос в таких случаях не столь важен.

— Никакие мосты вы не сожгли?

— Но ведь случилась обыкновенная история — у меня закончился контракт с одним клубом и я подписал контракт с другим. Такое происходит постоянно. Наоборот, я очень благодарен руководству питерского клуба за время, проведенное в СКА, благодарен болельщикам. Мы выиграли два Кубка Гагарина за это время. Это очень хороший результат.

— Когда подписывали контракт, хоть на секунду мелькнула мысль, что вы лишаетесь шанса сыграть на Олимпиаде?

— Была другая мысль. Если я сейчас не поеду за океан, то, возможно, у меня больше не будет такой возможности. Конечно, на Олимпиаде хочет сыграть каждый хоккеист. Это очень престижно. Но ведь там еще ничего непонятно. Помню, что перед Сочи в НХЛ тоже отказывались от участия, а потом согласились. Может быть, и в этот раз так будет.

К НХЛ НАДО ПРОСТО ПРИВЫКНУТЬ.

— Наверняка вы читали в прессе, знакомились с мнением людей по поводу ваших перспектив. Все предсказывают провал.

— Почему?

— Потому что ваш стиль игры совершенно не подходит НХЛ.

— Ну что значит не подходит? Мне кажется, что это дело привычки.

Цитата Нужно время, чтобы привыкнуть к маленьким площадкам, к новому хоккею. Я сейчас буду очень серьезно готовиться к сезону как раз для того, чтобы сократить время на адаптацию к новому турниру.

— Дело ведь не только в площадках.

— Мы же играли на маленьких площадках, например, во Владивостоке. Не скажу, что чувствовал себя там неуютно. А остальное… Если ты будешь проводить на льду по двадцать минут, то быстрей привыкнешь. А если по пять-семь минут, то тебе и в КХЛ будет трудно.

— Как у вас с английским?

— Я все понимаю.

— Но не говорите?

— Говорю пока плохо, но летом это один из пунктов подготовки к сезону. Безусловно, мне нужно будет подтянуть язык.

— Были ли у вас предложения из НХЛ раньше?

— В позапрошлом сезоне был интерес со стороны клубов, но у меня был действующий контракт со СКА. А тут, согласитесь, отличный вариант. Я прихожу в новый клуб и у меня хорошие возможности стать лидером.

— «Вегас» был единственным вариантом?

— Нет, но я сразу сделал выбор в пользу него, как раз потому, что тут на меня рассчитывают.

— Вы знакомы с главным тренером команды Жераром Галланом?

— Нет, так как я еще не могу в полной мере поддержать диалог. Но мой агент был с ним на связи. Тренер заверил, что очень рассчитывает на меня.

СКА НЕ ЛЮБЯТ? НО НА НЕГО ХОДЯТ!

— Вы вообще болели за какую-нибудь команду в НХЛ?

— Нельзя назвать это болением, но симпатизировал «Чикаго», так как за него выступает Панарин. Мне нравилось, как играет его команда. Но матчи впрямую я не смотрел — только хайлайты.

— У «Пингвинов» играет питтсбургский Шипачев, как называют его все в мире.

— Смешно. Видел Сидни Кросби на Кубке мира. Очень сильный хоккеист. Да, я где-то встречал шутку, что Шипачев — череповецкий Кросби. Но всегда относился к этому, как к шутке, не более.

— Но 87-й номер оставите?

— Разве в НХЛ есть запрет на ношение этого номера?

— Нет.

— Конечно, оставлю.

— Этим летом из КХЛ снова уезжает много ребят. Мне кажется, что вам просто уже неинтересно играть в России.

— Ох, не думаю, на самом деле. Мне кажется, что тут все индивидуально. А почему вы считаете, что в КХЛ неинтересно? Мне не показалось, что выигрывать было легко.

— Вадим, неужели вы не знаете, как относятся к СКА в России?

— Я знаю, что не очень любят. Но есть еще питерские болельщики, которые обожают команду. На наши матчи собирается полный стадион. Да и в других городах — то же самое. Возможно, нас не любят, но всегда приходят смотреть на СКА. Это же хорошо.

— Но в этом году чемпионат был совсем неинтересным и вашу победу можно было предсказать еще в августе. Просто плохо, когда в нескольких клубах собираются все лучшие, а у остальных нет шансов.

— Знаете, мне не показалось, что победы нам доставались легко. И не забывайте — я хоккеист. Кого приглашать в команду или не приглашать — это вопрос менеджеров. Мне в это не стоит лезть, да я никогда и не интересовался такими вопросами.

ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ПРАВИЛ КАЗИНО.

— Главную шутку про хоккейный клуб в Лас-Вегасе я и повторять не стану.

— Я вам уже говорил и готов сказать снова — никогда не играл в казино и даже правил не знаю. Вроде бы, там где-то используют какие-то фишки.

— Есть такое.

— Мне это совсем неинтересно.

— Первый хоккеист команды Рид Дюк попросил вас через твиттер привезти мячик, чтобы ему было с кем играть.

— Ха-ха! Но в Америку я собираюсь уже после драфта расширения и к этому времени в клубе будет полный состав. Но если надо, то привезу — так ему и передайте. Футбольный возьму, какие используют в клубах КХЛ.

— Еще один вопрос, который меня беспокоит: как вы собираетесь строить отношения с прессой?

— Не думаю, что у меня есть какие-то проблемы с журналистами.

— Да вы на чемпионате мира не останавливались в микст-зоне!

— И извиняюсь перед всеми репортерами за это. Больше так не буду. Но, справедливости ради стоит заметить, что после первой игры я с вами поговорил. Впрочем, обязательно учту все замечания.

— Кстати, про чемпионат мира. Что случилось в третьем периоде против Канады?

— Сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. Мы сыграли ужасно.

— А почему вас посадили в запас в конце встречи против Финляндии?

— Но мы выиграли, значит, этот шаг был оправдан.

Цитата Хорошо, что закончили турнир с медалями, а не уехали ни с чем.

— Но вас посадили.

— За что сажают? За плохую игру. Видимо, посчитали, что я сыграл плохо.

— Вы будете приезжать в сборную, если появится возможность?

— Без колебаний. Для меня играть за сборную — честь. Если я буду нужен, если меня будут приглашать, то, безусловно, приеду.