Сказка Андерсона Малкину на ночь

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«Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1 (счет в серии — 3−3).

Хоккеисты «Оттавы» возвращались с пятой игры из Питтсбурга в родной Canadian Tire Centre не в лучшем настроении: второе подряд фиаско поставило «Сенаторз» на грань вылета из Кубка Стэнли, а разгром со счетом 0:7 еще и серьезно уязвил самолюбие хоккеистов.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/2 финала, 24.05.2017, 3:00 2:1 Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз

Впрочем, у столь крупных побед в кубковых поединках есть и обратная сторона, не самая приятная для триумфаторов: очень часто уступившая разгромно команда собирается и в следующей игре берет реванш, особенно если она проходит на ее территории.

Два таких примера случились уже в нынешнем розыгрыше Кубка. Сначала в первом раунде плей-офф «Эдмонтон» уступил на выезде «Сан-Хосе» с тем же счетом 0:7, но уже через день взял дома реванш в овертайме (4:3 ОТ), а затем и выиграл серию, одержав еще одну викторию.

Уже в следующем раунде сами «Ойлерз», силясь сравнять счет в противостоянии, выиграли домашний шестой матч серии у «Анахайма» со счетом 7:1. «Дакс» ответили на это волевой домашней победой через два дня (2:1) и пробились в финал Западной конференции.

Кто был особенно серьезно мотивирован, так это голкипер «сенаторов» Крэйг Андерсон, которого в предыдущей игре заменили сначала на полторы минуты по ходу первого периода после трех пропущенных шайб, а затем окончательно в первом перерыве, когда он пропустил еще один гол.

На этот раз 41-й номер хозяев был настроен так решительно, что стал главным героем встречи. Если в первом периоде Андерсон отразил вполне «дежурные» 11 бросков по своим воротам («Оттава» атаковала гостей 9 раз), то во второй 20-минутке на Андерсона обрушилась вся атакующая мощь «Питтсбурга».

С первых секунд отрезка «пингвины» пошли на серьезный штурм, и уже на 25-й минуте игры Евгений Малкин в фирменной технично-силовой манере разметал всю оборону команды Ги Буше и со второй попытки все же завел шайбу в ворота Андерсона.

Большего, правда, голкипер сделать соперникам не позволил, встав в воротах своей команды стеной. Особенно хорош был сейв ловушкой после броска капитана гостей Сидни Кросби, который мог удвоить перевес «Пенс».

Вместо этого равновесие восстановилось. «Пингвины» остались на льду втроем после удалений Рона Хэйнси и Йэна Коула, и «Оттава» наконец прервала свою ужасающую серию по игре в большинстве, когда не могла против «Питтсбурга» в этом противостоянии реализовать численное преимущество ни разу из 29 попыток.

Эрик Карлссон и Кайл Террис вывели на бросок Бобби Райана, и тот в касание поразил ближний угол не успевшего переместиться и закрыть штангу Мэтта Мюррея.

Таким образом, серия молодого голкипера команды Майка Салливана немного не дотянула до сотни минут без пропущенных голов, остановившись на отметке 98:16.

Напомним, что Мюррей, ставший неожиданным героем прошлогоднего победного для «Питтсбурга» плей-офф, получил травму на раскатке перед первой игрой первого раунда в текущем розыгрыше и впервые появился на льду в Кубке Стэнли-2017 по ходу третьей встречи серии с «Оттавой», когда он заменил Марка-Андре Флери.

После этого Мюррей выходил в старте и выигрывал для своей команды четвертую и пятую игры серии, пропустив в них только две шайбы.

Еще одним поворотным моментом шестого матча стала не засчитанная шайба Тревора Дэйли в концовке второго периода. Защитник продавил пятак хозяев и вроде бы снова вывел «Питтсбург» вперед, однако Буше взял челлендж, и видеоарбитр в Торонто вынес решение, что имела место помеха голкиперу.

Так счет остался ничейным, а в начале третьего периода простая атака «Оттавы» привела к взятию ворот Мюррея. Фредрик Классон оставил на входе в зону шайбу Майку Хоффману, а тот зарядил могучим щелчком в самую девятку, и страж ворот «Питтсбурга» был бессилен.

Этот гол стался последним в матче, потому что Андерсон больше не пустил шайбу в свои ворота, отразив 45 бросков (22 во втором периоде).

Счет в серии сравнялся, и нас теперь ждет седьмой, решающий матч, расклады перед которым сложились весьма интересные. Если верить статистике, то проиграть должны обе команды, что, понятное дело, невозможно.

«Питтсбург» имеет в своей истории девять побед при семи поражениях в седьмых матчах серий Кубка Стэнли, но если на выезде «Пенс» никогда не проигрывали, то их домашний баланс не слишком радостный: 3−7.

Более того, всех трех домашних виктории в таких поединках «пингвины» добились после собственных побед в шестых матчах. А вот когда шестую встречу выигрывал соперник, дома «Питтсбург» уступал в седьмой игре во всех семи случаях!

Другое дело, что статистика «Оттавы» еще более удручающая. Канадская команда вообще никогда не побеждала в седьмых матчах серий плей-офф, потерпев пять поражений, четыре из которых пришлись на выездные встречи!

Решающее сражение в финальной серии Восточной конференции состоится в Питтсбурге через день, а его победитель поспорит за Кубок Стэнли с уже выигравшим на Западе «Нэшвилл Предаторз».