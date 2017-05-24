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24 мая 2017, 8:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин по-прежнему лидер гонки бомбардиров плей-офф

Форвард действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (1:2, 3−3 в серии) забил гол.

Это седьмая шайба российского игрока в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего в 18 матчах турнира Малкин набрал 24 (7+17) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

Победителя пары в финале уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», пробившийся в финал плей-офф НХЛ впервые в своей истории.

Питтсбург Пингвинз
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МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» играли хорошо и заслужили большего в проигранном шестом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Оттавой», считает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.
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