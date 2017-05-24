Малкин по-прежнему лидер гонки бомбардиров плей-офф
Форвард действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в шестом матче финальной серии Восточной конференции
плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (1:2, 3−3 в серии) забил гол.
Это седьмая шайба российского игрока в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего в 18 матчах турнира Малкин набрал 24 (7+17) очка и
Победителя пары в финале уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», пробившийся в финал
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