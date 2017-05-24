Малкин по-прежнему лидер гонки бомбардиров плей-офф

Это седьмая шайба российского игрока в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего в 18 матчах турнира Малкин набрал 24 (7+17) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

Победителя пары в финале уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», пробившийся в финал плей-офф НХЛ впервые в своей истории.