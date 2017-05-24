Кросби: Хоккеисты «Питтсбурга» заслужили большего в 6-м матче серии с «Оттавой»
МОСКВА, 24 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» играли хорошо и заслужили большего в проигранном шестом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Оттавой», считает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.
«Питтсбург» во вторник уступил «Оттаве» в гостях со счетом 1:2. Канадский клуб проигрывал по ходу встречи, но сравнял счет при игре «пять на три». Счет в серии до четырех побед стал равный — 3−3. Решающий матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».
«Мы провели хороший матч. Но так иногда случается в
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