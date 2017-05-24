Кросби: Хоккеисты «Питтсбурга» заслужили большего в 6-м матче серии с «Оттавой»

«Питтсбург» во вторник уступил «Оттаве» в гостях со счетом 1:2. Канадский клуб проигрывал по ходу встречи, но сравнял счет при игре «пять на три». Счет в серии до четырех побед стал равный — 3−3. Решающий матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».

«Мы провели хороший матч. Но так иногда случается в плей-офф. Мы неплохо поработали и, наверное, заслуживали большего. В таких матчах очень важны спецбригады. Мы всегда говорим об этом. У нас сегодня были шансы, но мы ими не воспользовались. А вот они получили супервозможность, которую реализовали. Иногда главное не то, как именно ты играешь, а то, способен ли ты забросить шайбу в нужный момент. Думаю, это тот компонент, в котором нам нужно немножко подтянуть игру, хотя до этого в сериях было неплохо», — сказал Кросби, чьи слова приводятся на официальном сайте «Питтсбурга».