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24 мая 2017, 8:20 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Кросби: Хоккеисты «Питтсбурга» заслужили большего в 6-м матче серии с «Оттавой»

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» играли хорошо и заслужили большего в проигранном шестом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Оттавой», считает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.

«Питтсбург» во вторник уступил «Оттаве» в гостях со счетом 1:2. Канадский клуб проигрывал по ходу встречи, но сравнял счет при игре «пять на три». Счет в серии до четырех побед стал равный — 3−3. Решающий матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».

«Мы провели хороший матч. Но так иногда случается в плей-офф. Мы неплохо поработали и, наверное, заслуживали большего. В таких матчах очень важны спецбригады. Мы всегда говорим об этом. У нас сегодня были шансы, но мы ими не воспользовались. А вот они получили супервозможность, которую реализовали. Иногда главное не то, как именно ты играешь, а то, способен ли ты забросить шайбу в нужный момент. Думаю, это тот компонент, в котором нам нужно немножко подтянуть игру, хотя до этого в сериях было неплохо», — сказал Кросби, чьи слова приводятся на официальном сайте «Питтсбурга».

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Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с «Оттавой»

Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с «Оттавой»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после проигранной шестой встречи полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой» заявил, что недоволен своей личной результативностью, несмотря на заброшенную шайбу. Слова россиянина приводит пресс-служба «Питтсбурга».
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