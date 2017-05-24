Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с «Оттавой»
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после проигранной шестой встречи полуфинальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой» заявил, что недоволен своей личной результативностью, несмотря на заброшенную шайбу. Слова россиянина приводит пресс-служба «Питтсбурга».
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«Питтсбург» уступил «Оттаве» со счетом 1:2 в шестом матче, Малкин забросил единственную шайбу «Питтсбурга». Для российского форварда эта шайба стала седьмой в текущем
«Я должен использовать свои шансы гораздо лучше. Считаю, что мог забросить сегодня две или три шайбы. Это меня немного расстраивает, ведь я имел достаточно шансов, чтобы отличиться еще. Одного гола явно недостаточно, чтобы одержать победу, мы должны забрасывать больше», — сказал Малкин.
Благодаря победе «Оттава» сравняла счет в серии полуфинала — 3−3. Россиянин также отметил, что у «Питтсбурга» хорошие шансы на победу в седьмой игре серии, которая пройдет на домашней арене «Питтсбурга».
«Мы просто должны вернуться домой и победить, выиграть еще один матч. Мы будем выступать дома, у нас есть хорошие шансы на победу в серии», — добавил нападающий.
Решающая игра финала Восточной конференции пройдет в ночь на пятницу в Питтсбурге.
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