Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с «Оттавой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Питтсбург» уступил «Оттаве» со счетом 1:2 в шестом матче, Малкин забросил единственную шайбу «Питтсбурга». Для российского форварда эта шайба стала седьмой в текущем плей-офф, он продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров — на его счету 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 18 матчах Кубка Стэнли.

«Я должен использовать свои шансы гораздо лучше. Считаю, что мог забросить сегодня две или три шайбы. Это меня немного расстраивает, ведь я имел достаточно шансов, чтобы отличиться еще. Одного гола явно недостаточно, чтобы одержать победу, мы должны забрасывать больше», — сказал Малкин.

Благодаря победе «Оттава» сравняла счет в серии полуфинала — 3−3. Россиянин также отметил, что у «Питтсбурга» хорошие шансы на победу в седьмой игре серии, которая пройдет на домашней арене «Питтсбурга».

«Мы просто должны вернуться домой и победить, выиграть еще один матч. Мы будем выступать дома, у нас есть хорошие шансы на победу в серии», — добавил нападающий.

Решающая игра финала Восточной конференции пройдет в ночь на пятницу в Питтсбурге.