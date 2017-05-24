Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29846337/
24 мая 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в шестом матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. «Оттава» на своем льду со счетом 2:1 победила «Питтсбург» в шестом матче ½ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравняла счет в серии — 3−3.

<em>МОСКВА 24 мая. /ТАСС/. </em>Оттава на своем льду со счетом 2:1 победила Питтсбург в шестом матче ½ финала <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) и сравняла счет в серии — 3−3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Оттавы» шайбы забросили Бобби Райан (34-я минута) и Майк Хоффман (42). У проигравших отличился российский форвард Евгений Малкин (25).

Малкин сыграл в матче 18 минут 28 секунд, на его счету одна заброшенная шайба, семь бросков по воротам «Оттавы», два силовых приема и один заблокированный бросок.

Российский форвард забросил седьмую шайбу в текущем плей-офф и продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров. На счету Малкина 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 18 матчах Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра финала Восточной конференции пройдет в ночь на пятницу в Питтсбурге.

24.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:1 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Крэйг Андерсон Мэттью Мюррей 58:16
1-й период
11:28 Марк Стоун
15:33 Бобби Райан
2-й период
21:47 Майк I Хоффман
Евгений Малкин 21:47
Евгений Малкин (Ян Коул, С. Уилсон) 24:51
Рон Хэйнси 31:45
Ян Коул 32:21
33:15 Бобби Райан (К. Террис, Э. Карлссон)
35:04 Марк Мето
3-й период
41:34 Майк I Хоффман (Ф. Клаессон, К. Макартур)
51:15 Эрик Карлссон
Брайан Раст 51:15
55:55
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Хоффман (Оттава Сенаторз), Б. Райан (Оттава Сенаторз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с «Оттавой»

Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с «Оттавой»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после проигранной шестой встречи полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой» заявил, что недоволен своей личной результативностью, несмотря на заброшенную шайбу. Слова россиянина приводит пресс-служба «Питтсбурга».
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Гол Малкина не спас "Питтсбург" от проигрыша "Оттаве" в шестом матче серии плей-офф НХЛ

Путин: мониторинг исполнения антидопингового плана следует сохранить за НОАК

Илюмжинов: Лондон может принять матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года