Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в шестом матче серии плей-офф НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Оттавы» шайбы забросили Бобби Райан (34-я минута) и Майк Хоффман (42). У проигравших отличился российский форвард Евгений Малкин (25).

Малкин сыграл в матче 18 минут 28 секунд, на его счету одна заброшенная шайба, семь бросков по воротам «Оттавы», два силовых приема и один заблокированный бросок.

Российский форвард забросил седьмую шайбу в текущем плей-офф и продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров. На счету Малкина 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 18 матчах Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра финала Восточной конференции пройдет в ночь на пятницу в Питтсбурге.