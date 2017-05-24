Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в шестом матче серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. «Оттава» на своем льду со счетом 2:1 победила «Питтсбург» в шестом матче ½ финала
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравняла счет в серии — 3−3.
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В составе «Оттавы» шайбы забросили Бобби Райан (34-я минута) и Майк Хоффман (42). У проигравших отличился российский форвард Евгений Малкин (25).
Малкин сыграл в матче 18 минут 28 секунд, на его счету одна заброшенная шайба, семь бросков по воротам «Оттавы», два силовых приема и один заблокированный бросок.
Российский форвард забросил седьмую шайбу в текущем
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра финала Восточной конференции пройдет в ночь на пятницу в Питтсбурге.
|24.05.2017 03:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|2:1
|Питтсбург Пингвинз
|(0:0, 1:1, 1:0)
|Ги Буше
|Майк Салливан
|Крэйг Андерсон
|Мэттью Мюррей 58:16
|1-й период
|11:28
|Марк Стоун
|15:33
|Бобби Райан
|2-й период
|21:47
|Майк I Хоффман
|Евгений Малкин
|21:47
|Евгений Малкин (Ян Коул, С. Уилсон)
|24:51
|Рон Хэйнси
|31:45
|Ян Коул
|32:21
|33:15
|Бобби Райан (К. Террис, Э. Карлссон)
|35:04
|Марк Мето
|3-й период
|41:34
|Майк I Хоффман (Ф. Клаессон, К. Макартур)
|51:15
|Эрик Карлссон
|Брайан Раст
|51:15
|55:55
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|М. Хоффман (Оттава Сенаторз), Б. Райан (Оттава Сенаторз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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