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23 мая 2017, 22:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» отправил в отставку трёх помощников главного тренера

«Колорадо Эвеланш» отправил в отставку помощников главного тренера Джареда Беднара — Тима Арди и Дэйва Фэрриша, а также тренера вратарей Франсуа Аллера. Об этом сообщает TSN.

Арми работал в «Колорадо» последние шесть лет, его основной обязанностью была игра в большинстве. Фэрриш провёл в команде два сезона, он отвечал за оборону. Аллер работал в клубе в течение четырёх лет.

«Колорадо» провёл худший сезон в своей истории, завершив его с 48 очками. Беднар возглавил команду летом 2016 года после увольнения Патрика Руа.

Колорадо Эвеланш
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