«Колорадо» отправил в отставку трёх помощников главного тренера

Арми работал в «Колорадо» последние шесть лет, его основной обязанностью была игра в большинстве. Фэрриш провёл в команде два сезона, он отвечал за оборону. Аллер работал в клубе в течение четырёх лет.

«Колорадо» провёл худший сезон в своей истории, завершив его с 48 очками. Беднар возглавил команду летом 2016 года после увольнения Патрика Руа.