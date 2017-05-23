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23 мая 2017, 12:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Игроки «Нэшвилла» не дотронулись до кубка за победу в Западной конференции

Игроки «Нэшвилл Предаторз» после победы над «Анахайм Дакс» по традиции не дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла, вручаемого за победу в Западной конференции.

В финале конференции «Нэшвилл» победил «Анахайм» (6:3, 4−2 в серии) и впервые вышел в финал Кубка Стэнли.

В сезоне-2005/06 игроки «Каролины Харриккейнз», возглавляемой нынешним главным тренером «Нэшвилла» Питером Лавиолеттом, не дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла и победили в финале. «Филадельфия Флайерз» под руководством Лавиолетта в сезоне-2009/10 дотронулась до приза и проиграла «Чикаго Блэкхоукс» (2−4 в серии) в финале Кубка Стэнли.

Нэшвилл Предаторз
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