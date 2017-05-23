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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29836452/
23 мая 2017, 11:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лавиолетт — 4-й тренер в истории НХЛ, который вывел 3 разные команды в финал

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт стал четвёртым тренером в истории, который вывел три разные команды в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2005/06 Лавиолетт с «Каролина Харрикейнз» стали обладателями Кубка Стэнли. В финале сезона-2009/10 «Филадельфия Флайерз» под руководством Лавиолетта проиграла «Чикаго Блэкхоукс» (2−4 в серии).

В финальной серии Западной конференции «Нэшвилл» победил «Анахайм Дакс» (6:3, 4−2 в серии) и впервые в своей истории вышел в финал плей-офф.

Нэшвилл Предаторз
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Новости НХЛ

«Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли

«Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли

«Нэшвилл» впервые в своей истории сумел выйти в финал Кубка Стэнли, обыграв на родном льду «Анахайм» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Лучшим игроком встречи стал нападающий «Предаторз» Колтон Сиссонс, оформивший первый хет-трик в карьере в рамках матчей на вылет.
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