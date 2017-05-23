Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2005/06 Лавиолетт с «Каролина Харрикейнз» стали обладателями Кубка Стэнли. В финале сезона-2009/10 «Филадельфия Флайерз» под руководством Лавиолетта проиграла «Чикаго Блэкхоукс» (2−4 в серии).