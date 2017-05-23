«Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли

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«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 6:3 (2:0, 0:1, 4:2).

Одержав волевую победу в Анахайме в пятом матче серии, домой «Нэшвилл» возвращался с одной-единственной целью — выйти в финал Кубка Стэнли прямо здесь и сейчас, чтобы не доводить дело до отчасти «лотерейной» седьмой встречи, а также получить дополнительные дни отдыха в преддверии решающего противостояния. Впрочем, на шестой поединок свои особые планы имели и «утки».

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/2 финала, 23.05.2017, 3:00 6:3 Нэшвилл Предаторз Анахайм Дакс

Команде Рэнди Карлайла, под руководством которого «Дакс» ровно десять лет назад впервые стали чемпионами лиги, явно не хотелось становиться очередной жертвой сенсационных «хищников», пробившихся в плей-офф с восьмого места в Западной конференции.

И уже на самом старте игры гости сделали все, чтобы захватить лидерство. Эндрю Кольяно бросал, казалось, наверняка с метра по практически пустым воротам после удачного для себя отскока от борта, но вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне каким-то чудесным образом сумел переместиться в атакуемый угол и отбить «выстрел».

А уже спустя мгновение шанс открыть счет в матче выпал хозяевам, и они с небольшой помощью соперников им воспользовались —.

Остин Уотсон прострелил на пятак, после чего шайба, ударившись о ногу одного из игроков «Анахайма», влетела в сетку.

Удвоить преимущество «Предаторз» смогли уже ближе к экватору первого периода. Колтон Сиссонс подкараулил ошибку оппонентов при выходе из зоны, отыгрался с партнером и, не сближаясь с голкипером «уток» Джонатаном Бернье, отправил снаряд прямиком в «девятку».

Такое начало встречи, однако, не выбило гостей из колеи — уже во второй 20-минутке Ондржей Каше, откликнувшись на передачу Райана Гецлафа, сумел довести отставание до минимума.

Не особо смутил их и гол, забитый «Нэшвиллом» на четвертой минуте третьего и, как оказалось позднее, заключительного отрезка игры. Сиссонс восстановил комфортный для коллектива из Теннесси перевес, оформив дубль при несколько «мягкотелой» игре «Анахайма» у своих ворот.

Гостям, правда, почти сразу же удалось вновь сократить разницу. Это Крис Вагнер в сложнейшей ситуации смог рикошетом от шлема Ринне переправить шайбу в сетку ворот.

А еще через несколько минут счет и вовсе стал равным —.

результативным получился дальний бросок Кэма Фаулера, отразить который финский голкипер не имел ни единого шанса из-за полного отсутствия обзора, созданного Кори Перри.

Тренерский штаб хозяев после взятия ворот долго не соглашался с легальностью блокировки Ринне (вратаря за несколько секунд до этого повалили на лед), однако судьи решили, что все было по правилам и засчитали гол.

И все же «Предаторз» в этот вечер своего добились —.

все тот же неугомонный Сиссонс за шесть минут до финальной сирены завершил попаданием резкую контратаку своей команды, оформив первый в карьере хет-трик в плей-офф.

«Уткам» терять было нечего, и за несколько минут до конца третьего периода Карлайл убрал вратаря, однако успеха это его команде не принесло — напротив, соперники сумели отличиться еще дважды, спокойно поразив незащищенную никем сетку.

Таким образом, «Нэшвилл» сумел выйти в финал Кубка Стэнли — такого в истории организации, появившейся в НХЛ в 1998 году, еще не происходило.

Примечательно, что наставник «хищников» Питер Лавиолетт по итогам игры на «Бриджстоун-Арене» стал всего четвертым тренером за все время существования лиги, которому удавалось выходить в финал плей-офф с тремя разными клубами — ранее специалист делал это с «Каролиной» и «Филадельфией».

«Замечательное чувство, не буду лукавить, — заявил после окончания матча главный его герой Сиссонс. — Конечно, я даже не мечтал, что заброшу три шайбы в решающей игре финала конференции. Но я хочу отметить всю команду.

У нас были проблемы, но мы сплотились и выстояли. Мы верили в себя, и поэтому мы здесь.

«Сейчас мы счастливы. Потрясающее чувство, — вторил нападающему его партнер по команде Роман Йоси. — Я горжусь коллективом. Мы очень много работали ради этой минуты в этом году, и теперь у нас есть шанс бороться за Кубок Стэнли. Это счастье».

А вот капитан «Дакс» Гецлаф по понятным причинам был более мрачен.

«Сейчас испытываешь самое неприятное чувство. Весь год работал, а тут одна игра… Очень обидно», — передает его слова официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Нэшвилл» сыграет с победителем противостояния «Питтсбурга» и «Оттавы», в котором на данный момент со счетом 3−2 ведет клуб Евгения Малкина. Первый матч решающей серии всего чемпионата будет сыгран 29 мая.