«Нэшвилл» победил «Анахайм» и впервые вышел в финал Кубка Стэнли

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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Остин Уотсон (2-я, 59-я минута), Колтон Сиссонс (9, 43, 54) и Филип Форсберг (58). У «Анахайма» отличились Ондржей Каше (25), Крис Вагнер (45) и Кэм Фаулер (49).

Хоккеисты «Нэшвилла» нанесли 18 бросков по воротам «Анахайма» за три периода шестой встречи. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 38 из 41 броска по воротам.

«Нэшвилл» победил в серии до четырех побед — 4−2. Хоккейный клуб из штата Теннеси, основанный в 1998 году, впервые в своей истории пробился в финал Кубка Стэнли.