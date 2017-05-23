«Нэшвилл» победил «Анахайм» и впервые вышел в финал Кубка Стэнли

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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Остин Уотсон (2-я, 59-я минута), Колтон Сиссонс (9, 43, 54) и Филип Форсберг (58). У «Анахайма» отличились Ондржей Каше (25), Крис Вагнер (45) и Кэм Фаулер (49).
Хоккеисты «Нэшвилла» нанесли 18 бросков по воротам «Анахайма» за три периода шестой встречи. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 38 из 41 броска по воротам.
«Нэшвилл» победил в серии до четырех побед — 4−2. Хоккейный клуб из штата Теннеси, основанный в 1998 году, впервые в своей истории пробился в финал Кубка Стэнли.
В решающей серии плей-офф «Нэшвилл» сыграет с победителем Восточной конференции, в финале которой «Питтсбург» ведет со счетом 3−2 в серии против «Оттавы». Первый матч финальной серии Кубка Стэнли запланирован на 29 мая.