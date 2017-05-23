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23 мая 2017, 8:02 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» победил «Анахайм» и впервые вышел в финал Кубка Стэнли

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» дома обыграл «Анахайм» со счетом 6:3 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли.

<em>МОСКВА 23 мая. /ТАСС/. </em>Нэшвилл дома обыграл Анахайм со счетом 6:3 в шестом матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) и впервые в истории вышел в финал Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Остин Уотсон (2-я, 59-я минута), Колтон Сиссонс (9, 43, 54) и Филип Форсберг (58). У «Анахайма» отличились Ондржей Каше (25), Крис Вагнер (45) и Кэм Фаулер (49).

Хоккеисты «Нэшвилла» нанесли 18 бросков по воротам «Анахайма» за три периода шестой встречи. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 38 из 41 броска по воротам.

«Нэшвилл» победил в серии до четырех побед — 4−2. Хоккейный клуб из штата Теннеси, основанный в 1998 году, впервые в своей истории пробился в финал Кубка Стэнли.

В решающей серии плей-офф «Нэшвилл» сыграет с победителем Восточной конференции, в финале которой «Питтсбург» ведет со счетом 3−2 в серии против «Оттавы». Первый матч финальной серии Кубка Стэнли запланирован на 29 мая.

23.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 6:3 Анахайм Дакс
(2:0, 0:1, 4:2)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Рэнди Карлайл
Вратари
Пекка Ринне Джонатан Бернье 57:27 (Дж. Бернье 57:38-57:53, Дж. Бернье 58:26)
1-й период
01:21 Остин Уотсон (Я. Вебер, М. Ирвин)
04:57 Пи. Кей. Суббан
Райан Кеслер 05:22
08:47 Колтон Сиссонс (П. Оберг)
Ник Ритчи 11:38
Ник Ритчи 11:38
2-й период
Ондржей Каше (Р. Гецлаф, С. Ватанен) 24:45
26:19 Остин Уотсон
33:27 Микка Саломяки
3-й период
43:00 Колтон Сиссонс (П. Оберг, Ф. Форсберг)
Крис Вагнер (Н. Кердилес, А. Верметт) 45:00
Кэм Фаулер (С. Ватанен) 48:52
51:57 Роман Йоси
54:00 Колтон Сиссонс (К. Ярнкрок)
57:38 п.в. Филип Форсберг (В. Фиддлер)
58:26 п.в. Остин Уотсон (Р. Эллис)
Кевин Бекса 59:53
Кевин Бекса 59:53
Статистика
8 Штрафное время 29
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), О. Уотсон (Нэшвилл Предаторз), П. Оберг (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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