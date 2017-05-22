Малкин бьет рекорды и «Оттаву»

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«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» — 7:0 (счет в серии 3−2).

Уступив в начале серии с «Оттавой» в двух из трех матчей, «Питтсбург» вроде бы оказался в трудном положении, но две победы подряд, включая форменный разгром, учиненный подопечными Майка Салливана «сенаторам» в отчетной встрече, в корне изменили ситуацию.

Теперь «Пингвинз» от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли, действующими обладателями которого они являются, отделяет всего одна виктория, и команда уже точно гарантировала себе как минимум седьмой, домашний, матч в этой серии.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/2 финала, 21.05.2017, 22:00 7:0 Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз

Первый период начался в достаточно равной и обоюдоострой борьбе, но Мэтт Мюррей, начавший уже второй матч в воротах «Питтсбурга» с первых минут, действовал надежно, а вот Крэйг Андерсон пропустил на 9-й минуте «дежурный» щелчок от давненько не забивавшего Олли Мятты.

Затем «Сенаторз» подвел Марк Стоун. Форвард удалился, когда его команда играла в большинстве, так хозяева сумели вдобавок это удаление реализовать.

Евгений Малкин, поработав с шайбой на синей линии, отпасовал Тревору Дэйли на полборта, а бросок защитника подправил в ворота капитан «Пенс» Сидни Кросби, который забрасывает в большинстве уже в трех встречах кряду.

Еще через четыре минуты взятием ворот отметился пропустивший две предыдущие игры из-за травмы форвард Брайан Раст, для которого взятие ворот стало уже шестым в нынешнем плей-офф.

Эта шайба стала наиболее показательной в матче, став следствием тотального прессинга и давления хозяев. Отобрав шайбу в чужой зоне, команда Салливана затем более минуты «возила» гостей, не давая тем вздохнуть.

Сначала это делало звено Малкина, во многом усилия которого привели к паре-тройке голевых моментов в этой затяжной атаке, затем «Пингвинз» сменили сочетание, продолжая держать соперника «под водой», и свежее звено Ника Бонино быстренько организовало гол.

Наставник «Оттавы» Ги Буше попытался изменить игру нетривиальным способом. После третьего гола в ворота своей команды он поменял Андерсона на Майка Кондона. Тот успел отразить за полторы минуты один бросок, а затем вновь отправился на скамейку запасных.

Позже Буше объяснил, что проделал трюк с заменой вратаря, чтобы получить паузу, не прибегая к использованию единственного имеющегося в распоряжении у наставника по хоккейным правилам тайм-аута.

Вот только это не помогло. Еще до первого перерыва Андерсон пропустил четвертую шайбу от Скотта Уилсона, и на второй период команда из столицы Канады вышла снова с Кондоном в створе.

В НХЛ случается всякое, отыгрываются иногда и более серьезные гандикапы, но все-таки не против «Питтсбурга». Эта команда и без того производит впечатление монолита, машины, не знающей преград на своем пути.

Когда же «пингвины» на кураже, остановить их практически невозможно. К тому же клуб уже приучил к тому, что у него зачастую стреляют те, от кого этого не особенно ожидаешь, а новички с завидным постоянством набирают очки и попадают в новостные ленты в качестве героев матчей, а то и сезонов (вспомним прошлогоднюю игру в плей-офф Мюррея).

Нашелся такой у хозяев и на этот раз. Им стал скромный и не хватающий звезд с неба форвард Картер Роуни, еще в первом периоде сделавший две результативные передачи, а во втором выведший вместе с Марком Штрайтом на гол ветерана Мэтта Каллена.

На этом хозяева не остановились и в третьей 20-минутке еще дважды огорчили Кондона, причем оба раза в большинстве.

Сначала Фил Кессел завершил броском в пустой угол идеально начерченную Малкиным и Кросби комбинацию….

А затем свой первый гол в плей-офф за «Питтсбург» при участии тех же Малкина и Кессела провел Дэйли.

Само по себе поражение со счетом 0:7 (десятый такой случай в плей-офф НХЛ в истории) вряд ли можно назвать критичным. Даже в нынешнем розыгрыше точно так же уже уступал «Сан-Хосе Шаркс» «Эдмонтон Ойлерз», который все равно пошел дальше, выиграв серию.

Другое дело, что команда, выигрывающая пятый матч при счете 2−2 в серии, побеждала в истории НХЛ в противостояниях в 198 случаях при 54 поражениях. Причем статистика безоговорочно подтверждается и в нынешнем розыгрыше — 5−0 на данный момент.

Что касается индивидуальных достижений, то Евгений Малкин стал единоличным рекордсменом «Питтсбурга» по проведенным за всю историю матчам за клуб в плей-офф. Теперь на счету россиянина 141 игра и он обошел Яромира Ягра, с которым сравнялся Сидни Кросби.

Что касается списка бомбардиров Кубка Стэнли, то Малкин упрочил свое лидерство, имея после трех передач в отчетной встрече 23 балла.

На второе место вышел его партнер по команде Кросби, набравший уже 19 очков и обошедший продолжающего на Западе борьбу с «Нэшвилл Предаторз» Райана Гетцлафа из «Анахайм Дакс» (18).

Кроме того, Кросби стал 22-м хоккеистом в истории НХЛ, отдавший в плей-офф 100 результативных передач — юбилейным стал его ассист на Кессела.

Шестая встреча состоится в столице Канады «Оттаве» через день, и в ней отступать подопечным Буше будет уже некуда.