Евгений Малкин: Как победить канадцев? Пусть Знарок чаще летает в Америку

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«Питтсбург» в пятом матче просто разорвал «Оттаву» со счетом 7:0. Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами при розыгрыше большинства и сохранил лидерство в гонке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. Хотя провел на льду только 14 минут, так мало игрового времени у него в этом плей-офф еще не было.

Вообще Джино нанес только один бросок, но побил кучу рекордов. Вот он, настоящий мастер!

Например, Малкин стал 29-м игроком в истории НХЛ, кто преодолел рубеж в 150 очков в плей-офф. Сейчас на его счету 152 (54+98) балла в 141 игре, и с этим показателем он занимает 27-е место в истории. В воскресенье ему удалось обойти Мариана Госсу, Стэна Микиту и сравняться с Ларри Мерфи. В ближайшей досягаемости находятся Адам Оутс (156), Сидни Кросби (156) и Клод Лемье (158).

«НАКОНЕЦ-ТО ОБОГНАЛ ЯГРА!»

— Получилось все, как мы и планировали перед матчем, — сказал Малкин. — Мы хотели здорово начать, забить первыми. Играть в свой хоккей, контролировать шайбу. И это был наш день. В первом периоде мы забили четыре гола. А потом уверенно довели матч до победы.

Но самое важное — у нас отлично сработали все четыре звена, и выстрелило большинство. Три реализации из трех.

— К вам в состав после травмы вернулся форвард Брайан Раст.

— Это очень важный игрок. Он еще в прошлом году заявил о себе. Против «Тампы» в седьмом матче забил два гола. Этот форвард любит и умеет проводить ключевые поединки. А сейчас у нас был именно такой. Мы должны были дома сыграть уверенно. Хотели доказать, что мы — хорошая команда.

— Вы стали лидером в истории «Питтсбурга» по количеству матчей в плей-офф, обойдя Яромира Ягра.

— Наконец-то! Я так долго этого ждал! — пошутил Малкин. — На самом деле я за этой статистикой не следил. Показали цифры на табло — стало приятно. Но я давно играю в лиге, это уже 11-й сезон с плей-офф. Здорово, когда играешь в хорошей команде. Мы каждый год попадаем в кубковую восьмерку.

Но я сейчас не думаю о том, что обошел Ягра. А о том, как взять шестой матч серии с «Оттавой». Это будет решающая битва.

«ИГРАЛИ БЫ СЕЙЧАС В ГОЛЬФ».

— Еще вы идете вторым после Сидни Кросби по результативным передачам в Кубке Стэнли за карьеру. Это имеет какое-то значение?

— Очки — конечно, это результат твоей работы. Труд всей команды. Вот сейчас партнеры три раза забили после моих передач. Не скажу, что это были пасы на пустые ворота. Все было весьма обычно.

А очки всегда придут. Главное — правильно выполнять свою работу. И подумаем о цифрах после сезона. Когда идет плей-офф, я стараюсь не забивать голову лишним.

— Вообще это удивительно, что вы сломили такого упорного соперника — уже после первого периода был счет 4:0.

— Но вы помните, как «Оттава» в третьем матче тоже повела 4:0 после первого периода. Бывают такие дни, что все залетает, и команда поймала кураж. Тогда ее очень тяжело остановить. Вы сами видели, игра была под нашим контролем. И выглядело это так, будто мы немного отдохнувшие, и здорово провели анализ прошлых матчей. Досконально знали, что «сенаторы» будут делать на льду.

А еще тренер нам сказал перед игрой: «Первые 10 минут надо сыграть строго, но при этом постараться забить».

— Что он тогда сказал во втором перерыве, при счете 5:0?

— «Не расслабляться». Ведь бывает так, что ты знаешь — победа твоя, но случается нелепая травма, потому что потеряна концентрация. А мы должны навязывать свой хоккей и не выпускать игру из рук.

— Чего ждете от шестого матча серии в Оттаве?

— Если команда находится в одном шаге от вылета, то она всегда находит где-то дополнительные силы. Мы это понимаем, сами были в такой ситуации. Знаем, что будет нелегко. «Оттава» сделает выводы, поменяет состав. Но сдаваться не станет. Это хорошая команда с классным вратарем и защитой.

Так что 7:0 уже в прошлом. Взять оттуда нужно только положительные эмоции и правильный настрой. Мы понимаем, что будет тяжелая битва. Но серию нужно завершать.

— И это большое везение, что у «Питтсбурга» есть два классных вратаря — Марк-Андре Флери и Мэтт Мюррей.

— Да, это всегда плюс. Было много разговоров о том, что Флери обменяют. Здорово, что этого не случилось. Мы бы без Флауэра сейчас не играли….

— Играли бы, но не в хоккей.

— Точно — в гольф. Но сейчас Флауэр подустал, вместо него вышел Мюррей — и отлично помог нам в последних двух матчах.

«НАШЕ ВРЕМЯ УЖЕ НЕ ПРИДЕТ».

— Евгений, вы следили за чемпионатом мира?

— Еще бы! Вот проснулся — и посмотрел матч сборной России против финнов (5:3). Я считаю, что ребята достойно выступили. Конечно, было обидное поражение от канадцев (2:4). Но первые два периода были потрясающими. Немножко не хватило. Может, где-то подустали. Откатились назад, сыграли неправильно, не по тактике.

Но выиграли бронзу, не расслабились. Вышли на матч с финнами — и уверенно выиграли. Я считаю, это хороший результат.

— Объясните, почему сборная России никак не может обыграть сборную Канады?

— Ну пока канадцев в плей-офф никто не может обыграть. Только шведам это удалось в финале по буллитам. Ну, а вообще нужно следить более пристально за хоккеем в Северной Америке, какой-то анализ делать. Пусть Олег Знарок и Харийс Витолиньш чаще прилетают за океан, смотрят, как играют хоккеисты НХЛ, перенимать опыт.

Здесь тяжело описать в двух словах. Это огромная работа. Я думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат. Был шанс победить Канаду. Это не 1:6, как мы получили в финале чемпионата мира в Праге. Все равно делаются какие-то выводы. У нас появляется хорошая молодежь — Панарин, Кузнецов уже стали лидерами сборной….

Так что давайте развиваться. Учиться на своих ошибках. Надеюсь, придет это время, когда мы победим канадцев! — воскликнул Малкин. — Наше уже не придет. Но я верю в молодых, новых ребят, которые наконец-то обгонят Канаду.

Но вы же понимаете, что Канада — это хоккейная страна. Вот у них родился новый вундеркинд — Коннор Макдэвид. Очень тяжело играть против таких талантов. Но мы стараемся, поверьте. Не думайте, что мы выходим с мыслью, что надо сразу победу отдать. Горячо хотим победить, однако не получается….

ТАБЛО.

½ финала Кубка Стэнли.

Питтсбург — Оттава — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).

Мяяття, Кросби (МАЛКИН), Раст, Уилсон, Каллен, Кессел (МАЛКИН), Дэйли (МАЛКИН).

П: Малкин (0+3; 0, 0, 1, 14.00).

Счет в серии: 3−2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0).

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: