Евгений Малкин: Как победить канадцев? Пусть Знарок чаще летает в Америку
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге беседует с Евгением Малкиным после пятого матча финала конференции Кубка Стэнли — с «Оттавой».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Питтсбург» в пятом матче просто разорвал «Оттаву» со счетом 7:0. Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами при розыгрыше большинства и сохранил лидерство в гонке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. Хотя провел на льду только 14 минут, так мало игрового времени у него в этом
Вообще Джино нанес только один бросок, но побил кучу рекордов. Вот он, настоящий мастер!
Например, Малкин стал 29-м игроком в истории НХЛ, кто преодолел рубеж в 150 очков в
«НАКОНЕЦ-ТО ОБОГНАЛ ЯГРА!»
— Получилось все, как мы и планировали перед матчем, — сказал Малкин. — Мы хотели здорово начать, забить первыми. Играть в свой хоккей, контролировать шайбу. И это был наш день. В первом периоде мы забили четыре гола. А потом уверенно довели матч до победы.
Но самое важное — у нас отлично сработали все четыре звена, и выстрелило большинство. Три реализации из трех.
— К вам в состав после травмы вернулся форвард Брайан Раст.
— Это очень важный игрок. Он еще в прошлом году заявил о себе. Против «Тампы» в седьмом матче забил два гола. Этот форвард любит и умеет проводить ключевые поединки. А сейчас у нас был именно такой. Мы должны были дома сыграть уверенно. Хотели доказать, что мы — хорошая команда.
— Вы стали лидером в истории «Питтсбурга» по количеству матчей в
—
Но я сейчас не думаю о том, что обошел Ягра. А о том, как взять шестой матч серии с «Оттавой». Это будет решающая битва.
«ИГРАЛИ БЫ СЕЙЧАС В ГОЛЬФ».
— Еще вы идете вторым после Сидни Кросби по результативным передачам в Кубке Стэнли за карьеру. Это имеет
— Очки — конечно, это результат твоей работы. Труд всей команды. Вот сейчас партнеры три раза забили после моих передач. Не скажу, что это были пасы на пустые ворота. Все было весьма обычно.
А очки всегда придут. Главное — правильно выполнять свою работу. И подумаем о цифрах после сезона. Когда идет
— Вообще это удивительно, что вы сломили такого упорного соперника — уже после первого периода был счет 4:0.
— Но вы помните, как «Оттава» в третьем матче тоже повела 4:0 после первого периода. Бывают такие дни, что все залетает, и команда поймала кураж. Тогда ее очень тяжело остановить. Вы сами видели, игра была под нашим контролем. И выглядело это так, будто мы немного отдохнувшие, и здорово провели анализ прошлых матчей. Досконально знали, что «сенаторы» будут делать на льду.
А еще тренер нам сказал перед игрой: «Первые 10 минут надо сыграть строго, но при этом постараться забить».
— Что он тогда сказал во втором перерыве, при счете 5:0?
— «Не расслабляться». Ведь бывает так, что ты знаешь — победа твоя, но случается нелепая травма, потому что потеряна концентрация. А мы должны навязывать свой хоккей и не выпускать игру из рук.
— Чего ждете от шестого матча серии в Оттаве?
— Если команда находится в одном шаге от вылета, то она всегда находит
Так что 7:0 уже в прошлом. Взять оттуда нужно только положительные эмоции и правильный настрой. Мы понимаем, что будет тяжелая битва. Но серию нужно завершать.
— И это большое везение, что у «Питтсбурга» есть два классных вратаря —
— Да, это всегда плюс. Было много разговоров о том, что Флери обменяют. Здорово, что этого не случилось. Мы бы без Флауэра сейчас не играли….
— Играли бы, но не в хоккей.
— Точно — в гольф. Но сейчас Флауэр подустал, вместо него вышел Мюррей — и отлично помог нам в последних двух матчах.
«НАШЕ ВРЕМЯ УЖЕ НЕ ПРИДЕТ».
— Евгений, вы следили за чемпионатом мира?
— Еще бы! Вот проснулся — и посмотрел матч сборной России против финнов (5:3). Я считаю, что ребята достойно выступили. Конечно, было обидное поражение от канадцев (2:4). Но первые два периода были потрясающими. Немножко не хватило. Может,
Но выиграли бронзу, не расслабились. Вышли на матч с финнами — и уверенно выиграли. Я считаю, это хороший результат.
— Объясните, почему сборная России никак не может обыграть сборную Канады?
— Ну пока канадцев в
Здесь тяжело описать в двух словах. Это огромная работа. Я думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат. Был шанс победить Канаду. Это не 1:6, как мы получили в финале чемпионата мира в Праге. Все равно делаются
Так что давайте развиваться. Учиться на своих ошибках. Надеюсь, придет это время, когда мы победим канадцев! — воскликнул Малкин. — Наше уже не придет. Но я верю в молодых, новых ребят, которые
Но вы же понимаете, что Канада — это хоккейная страна. Вот у них родился новый вундеркинд — Коннор Макдэвид. Очень тяжело играть против таких талантов. Но мы стараемся, поверьте. Не думайте, что мы выходим с мыслью, что надо сразу победу отдать. Горячо хотим победить, однако не получается….
ТАБЛО.
½ финала Кубка Стэнли.
Питтсбург — Оттава — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).
Мяяття, Кросби (МАЛКИН), Раст, Уилсон, Каллен, Кессел (МАЛКИН), Дэйли (МАЛКИН).
П: Малкин (0+3; 0, 0, 1, 14.00).
Счет в серии: 3−2 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0).
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ:
МАЛКИН Питтсбург — 23 (6+17) очка, Кросби Питтсбург — 19 (7+12), Гетцлаф Анахайм — 18 (8+10), Кессел Питтсбург — 18 (7+11), Гюнтцель Питтсбург — 16 (9+7), Драйзайтль Эдмонтон — 16 (6+10), Карлссон Оттава — 15 (2+13)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон — 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль — 7 (2+5), ТАРАСЕНКО
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter