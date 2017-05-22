Малкин — рекордсмен «Питтсбурга» по количеству матчей в Кубке Стэнли
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первым в истории клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли.
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Пятая встреча финальной серии
Малкин обошел Яромира Ягра, в активе которого 140 матчей, сообщает официальный сайт НХЛ.
Также хоккеист вышел на второе место в истории «Пингвинз» по количеству результативных пасов в
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