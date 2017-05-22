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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29821316/
22 мая 2017, 9:20 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Малкин — рекордсмен «Питтсбурга» по количеству матчей в Кубке Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первым в истории клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> стал первым в истории клуба по количеству матчей в Кубке <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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Пятая встреча финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (7:0) для российского хоккеиста — 141-я за «Пингвинз» в плей-офф.

Малкин обошел Яромира Ягра, в активе которого 140 матчей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Также хоккеист вышел на второе место в истории «Пингвинз» по количеству результативных пасов в плей-офф НХЛ (98), отставая от капитана команды Сидни Кросби на два паса.

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