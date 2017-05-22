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Пятая встреча финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (7:0) для российского хоккеиста — 141-я за «Пингвинз» в плей-офф.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/2 финала, 21.05.2017, 22:00 7:0 Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз

Малкин обошел Яромира Ягра, в активе которого 140 матчей, сообщает официальный сайт НХЛ.