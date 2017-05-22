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22 мая 2017, 1:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» разгромил «Оттаву» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» дома победил «Оттаву» со счетом 7:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пятая встреча завершилась со счетом 7:0. Увеличить
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Олли Мяятя (9-я минута), Сидни Кросби (13), Брайан Раст (17), Скотт Уилсон (19), Мэтт Каллен (22), Фил Кессел (41), Тревор Дейли (49).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 23 (6 шайб + 17 передач) очка в 16 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф.

«Питтсбург» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на среду в Оттаве.

21.05.2017 22:00 Плей-офф: 1/2 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 7:0 Оттава Сенаторз
(4:0, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Ги Буше
Вратари
Мэттью Мюррей Крэйг Андерсон 16:04 (М. Кондон 16:04-17:32, К. Андерсон 17:32-20:00, М. Кондон 20:00)
1-й период
08:14 Олли Мяяття (Б. Раст)
09:10 Мэтт Каллен
Марк Стоун 10:08
12:03 Сидни Кросби (Т. Дэйли, Е. Малкин)
16:04 Брайан Раст (Н. Бонино, К. Роуни)
18:17 Скотт Уилсон (Н. Бонино, К. Роуни)
2-й период
21:54 Мэтт Каллен (М. Штрайт, К. Роуни)
28:00 Ник Бонино
Томми Уинглс 39:00
3-й период
40:50 Фил Кессел (С. Кросби, Е. Малкин)
45:25 Брайан Раст
Кларк Макартур 47:21
48:03 Крис Куниц
Дион Фанеф 48:03
48:49 Тревор Дэйли (Ф. Кессел, Е. Малкин)
49:48 Ян Коул
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Роуни (Питтсбург Пингвинз), Б. Раст (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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