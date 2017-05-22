«Питтсбург» разгромил «Оттаву» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» дома победил «Оттаву» со счетом 7:0 в пятом матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Олли Мяятя (9-я минута), Сидни Кросби (13), Брайан Раст (17), Скотт Уилсон (19), Мэтт Каллен (22), Фил Кессел (41), Тревор Дейли (49).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 23 (6 шайб + 17 передач) очка в 16 матчах, он является лучшим бомбардиром
«Питтсбург» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на среду в Оттаве.
|21.05.2017 22:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|7:0
|Оттава Сенаторз
|(4:0, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Ги Буше
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Крэйг Андерсон 16:04 (М. Кондон 16:04-17:32, К. Андерсон 17:32-20:00, М. Кондон 20:00)
|1-й период
|08:14
|Олли Мяяття (Б. Раст)
|09:10
|Мэтт Каллен
|Марк Стоун
|10:08
|12:03
|Сидни Кросби (Т. Дэйли, Е. Малкин)
|16:04
|Брайан Раст (Н. Бонино, К. Роуни)
|18:17
|Скотт Уилсон (Н. Бонино, К. Роуни)
|2-й период
|21:54
|Мэтт Каллен (М. Штрайт, К. Роуни)
|28:00
|Ник Бонино
|Томми Уинглс
|39:00
|3-й период
|40:50
|Фил Кессел (С. Кросби, Е. Малкин)
|45:25
|Брайан Раст
|Кларк Макартур
|47:21
|48:03
|Крис Куниц
|Дион Фанеф
|48:03
|48:49
|Тревор Дэйли (Ф. Кессел, Е. Малкин)
|49:48
|Ян Коул
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Роуни (Питтсбург Пингвинз), Б. Раст (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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