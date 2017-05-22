«Питтсбург» разгромил «Оттаву» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Олли Мяятя (9-я минута), Сидни Кросби (13), Брайан Раст (17), Скотт Уилсон (19), Мэтт Каллен (22), Фил Кессел (41), Тревор Дейли (49).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 23 (6 шайб + 17 передач) очка в 16 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф.

«Питтсбург» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на среду в Оттаве.