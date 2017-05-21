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21 мая 2017, 15:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Колорадо»: Решение о продлении контрактов с Григоренко, Тютиным пока не принято

КЕЛЬН, 21 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. «Колорадо Эвеланш» пока не принял решение по вопросу подписания новых контрактов с российскими игроками Михаилом Григоренко и Федором Тютиным, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба НХЛ Джо Сакик.

«Колорадо» в сезоне-2016/17 третий год подряд не попал в плей-офф. Контракты Григоренко и Тютина истекают по окончании сезона.

«Нам еще предстоит принять целый ряд решений относительно состава на будущий сезон. Пока решения по Михаилу Григоренко и Федору Тютину нет. Здесь нужно помнить о предстоящем драфте расширения. Это здорово, что в лигу вступает “Вегас”. Считаю, Тютин провел хороший сезон в нашей организации», — сказал Сакик.

Колорадо Эвеланш
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Сакик: Клуб НХЛ «Колорадо» не ищет вратаря, первым номером остается Варламов

КЕЛЬН, 21 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. «Колорадо» не ведет поиск нового вратаря, первым номером команд в следующем сезоне будет Семен Варламов, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба НХЛ Джо Сакик.
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