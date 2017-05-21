«Колорадо»: Решение о продлении контрактов с Григоренко, Тютиным пока не принято

«Колорадо» в сезоне-2016/17 третий год подряд не попал в плей-офф. Контракты Григоренко и Тютина истекают по окончании сезона.

«Нам еще предстоит принять целый ряд решений относительно состава на будущий сезон. Пока решения по Михаилу Григоренко и Федору Тютину нет. Здесь нужно помнить о предстоящем драфте расширения. Это здорово, что в лигу вступает “Вегас”. Считаю, Тютин провел хороший сезон в нашей организации», — сказал Сакик.