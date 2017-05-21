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21 мая 2017, 15:24 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Сакик: Клуб НХЛ «Колорадо» не ищет вратаря, первым номером остается Варламов

КЕЛЬН, 21 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. «Колорадо» не ведет поиск нового вратаря, первым номером команд в следующем сезоне будет Семен Варламов, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба НХЛ Джо Сакик.

«Колорадо» в сезоне-2016/17 третий год подряд не попал в плей-офф. Варламов пропустил большую часть сезона. Отец хоккеиста Александр Варламов в конце января сообщил агентству «Р-Спорт», что 28-летний хоккеист выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Нет, мы не ищем вратаря и не планируем этого делать, мы уверены в Варли (прозвище россиянина), он будет первым номером, он будет готов», — сказал Сакик.

Колорадо Эвеланш
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