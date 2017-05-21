Сакик: Клуб НХЛ «Колорадо» не ищет вратаря, первым номером остается Варламов
КЕЛЬН, 21 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. «Колорадо» не ведет поиск нового вратаря, первым номером команд в следующем сезоне будет Семен Варламов, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба НХЛ Джо Сакик.
«Колорадо» в сезоне-2016/17 третий год подряд не попал в
«Нет, мы не ищем вратаря и не планируем этого делать, мы уверены в Варли (прозвище россиянина), он будет первым номером, он будет готов», — сказал Сакик.
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