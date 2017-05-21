Сакик: Клуб НХЛ «Колорадо» может продлить контракт с Задоровым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт Задорова с «Колорадо» истекает в июне этого года. Игрок провел в «Колорадо» два года. В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач.

«Мы работаем над продлением контракта. Задорова преследовали травмы, и я надеюсь, что в этом году с ним все будет в порядке, — сказал Сакик. — За четыре-пять недель до травмы он показывал отличный хоккей, становился тем защитником, каким мы хотели его видеть».

Игрок получил травму в середине февраля и выбыл до конца сезона. Задоров выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира 2014 года.