Сакик: Клуб НХЛ «Колорадо» может продлить контракт с Задоровым
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» может продлить контракт с российским защитником Никитой Задоровым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Джо Сакик.
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Контракт Задорова с «Колорадо» истекает в июне этого года. Игрок провел в «Колорадо» два года. В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач.
«Мы работаем над продлением контракта. Задорова преследовали травмы, и я надеюсь, что в этом году с ним все будет в порядке, — сказал Сакик. — За
Игрок получил травму в середине февраля и выбыл до конца сезона. Задоров выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира 2014 года.
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