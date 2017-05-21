Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29815726/
21 мая 2017, 15:11 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Сакик: Клуб НХЛ «Колорадо» может продлить контракт с Задоровым

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» может продлить контракт с российским защитником Никитой Задоровым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

Контракт защитника истекает в июне этого года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт Задорова с «Колорадо» истекает в июне этого года. Игрок провел в «Колорадо» два года. В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач.

«Мы работаем над продлением контракта. Задорова преследовали травмы, и я надеюсь, что в этом году с ним все будет в порядке, — сказал Сакик. — За четыре-пять недель до травмы он показывал отличный хоккей, становился тем защитником, каким мы хотели его видеть».

Игрок получил травму в середине февраля и выбыл до конца сезона. Задоров выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира 2014 года.

Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Сакик: Вратарь «Колорадо» Варламов набрал неплохую форму после операции

Сакик: Вратарь «Колорадо» Варламов набрал неплохую форму после операции

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов уже набрал неплохую форму после операции. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.
Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с булавами

Бертомеу: клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости

IIHF не планирует проводить ЧМ более, чем в двух странах одновременно