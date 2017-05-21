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21 мая 2017, 15:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Оберг: Я ударился лицом об лёд и потерял зуб, но голове это никак не повредило

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Понтус Оберг поделился впечатлениями после пятого матча серии с «Анахайм Дакс» (3:1, 3−2 в серии), где он забросил победную шайбу.

«Меня вызвали на медицинский осмотр сразу после того, как я забил гол. Я этого не ожидал. Мне совсем не было больно. Но лига сказала, так что у меня не было выбора. В том эпизоде я ударился лицом об лёд и потерял зуб, но голове это никак не повредило.

Мой отец — плотник. Но он любит играть в хоккей. Так я и начал им заниматься. А мама играла в гандбол. Так что у меня не было выбора, кроме спорта», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Нэшвилл Предаторз
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