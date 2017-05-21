Сакик: Вратарь «Колорадо» Варламов набрал неплохую форму после операции

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Голкипер в конце января перенес операцию в паховой области и выбыл из строя до конца сезона. Ранее его отец сообщил ТАСС, что игрок уже приступил к тренировкам.

«Операция у Варламова прошла хорошо. Он восстанавливается, уже набрал неплохую форму и находится в хорошем расположении духа. Хотим видеть его здоровым к началу сезона», — сказал Сакик.

Варламов играет за «Колорадо» с 2011 года.