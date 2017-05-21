Генменеджер: Хоккеист Миронов имеет все шансы закрепиться в составе «Колорадо»

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Миронов ранее подписал с «Колорадо» двухлетний контракт. Игрок ранее выступал за московское «Динамо».

«Он отличный надежный защитник с хорошим первым пасом. Ему не везло с травмами в этом сезоне, но нужно смотреть вперед — надеюсь, он будет готов к игре за нас, — сказал Сакик. — У него отличные шансы закрепиться в команде. Он молод, хорош в защите, может сыграть жестко — у него есть все, чтобы остаться с нами».

Миронов выступает за сборную России на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. Он провел на турнире пять матчей, в которых забил один гол.