«Нэшвилл» вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ с «Анахаймом»

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В составе «Анахайма» шайбу забросил Крис Вагнер (33-я минута). За «Нэшвилл» отличились Колин Уилсон (40), Понтус Оберг (52) и Остин Уотсон (60).

На последних секундах встречи игроки устроили массовую драку.

«Нэшвилл» повел в счете в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч финала Западной конференции состоится в ночь на вторник на домашней арене «Нэшвилла».