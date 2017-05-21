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21 мая 2017, 9:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ с «Анахаймом»

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Анахайм» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:3 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 21 мая. /ТАСС/. </em>Анахайм дома проиграл Нэшвиллу со счетом 1:3 в пятом матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе «Анахайма» шайбу забросил Крис Вагнер (33-я минута). За «Нэшвилл» отличились Колин Уилсон (40), Понтус Оберг (52) и Остин Уотсон (60).

На последних секундах встречи игроки устроили массовую драку.

«Нэшвилл» повел в счете в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч финала Западной конференции состоится в ночь на вторник на домашней арене «Нэшвилла».

21.05.2017 02:15 Плей-офф: 1/2 финала Honda Center
Анахайм Дакс 1:3 Нэшвилл Предаторз
(0:0, 1:1, 0:2)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Питер Лавиолетт
Вратари
Джон Гибсон 20:00 (Дж. Бернье 20:00-58:42, Дж. Бернье 59:12-59:19, Дж. Бернье 59:50) Пекка Ринне
1-й период
Джеймс Нил 01:37
Колтон Сиссонс 06:26
10:41 Николас Кердилес
Коди Маклеод 10:41
16:41 Якоб Сильверберг
2-й период
32:46 Крис Вагнер (Б. Монтур, Я. Сильверберг)
Филип Форсберг 34:00
37:30 Джош Мэнсон
Колин Уилсон (К. Сиссонс, Пи.Кей. Суббан) 39:19
3-й период
Понтус Оберг (Ф. Форсберг, М. Экхольм) 51:01
Остин Уотсон п.в. 59:12
Пи. Кей. Суббан 59:39
59:50 Ник Ритчи
59:50 Райан Кеслер
59:50 Кори Перри
59:50 Ник Ритчи
Маттиас Экхольм 59:50
Маттиас Экхольм 59:50
Вернон Фиддлер 59:50
Статистика
22 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), П. Оберг (Нэшвилл Предаторз), К. Вагнер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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