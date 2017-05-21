«Нэшвилл» вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ с «Анахаймом»
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Анахайм» дома проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:3 в пятом матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Анахайма» шайбу забросил Крис Вагнер (33-я минута). За «Нэшвилл» отличились Колин Уилсон (40), Понтус Оберг (52) и Остин Уотсон (60).
На последних секундах встречи игроки устроили массовую драку.
«Нэшвилл» повел в счете в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч финала Западной конференции состоится в ночь на вторник на домашней арене «Нэшвилла».
|21.05.2017 02:15
|Плей-офф: 1/2 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|1:3
|Нэшвилл Предаторз
|(0:0, 1:1, 0:2)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джон Гибсон 20:00 (Дж. Бернье 20:00-58:42, Дж. Бернье 59:12-59:19, Дж. Бернье 59:50)
|Пекка Ринне
|1-й период
|Джеймс Нил
|01:37
|Колтон Сиссонс
|06:26
|10:41
|Николас Кердилес
|Коди Маклеод
|10:41
|16:41
|Якоб Сильверберг
|2-й период
|32:46
|Крис Вагнер (Б. Монтур, Я. Сильверберг)
|Филип Форсберг
|34:00
|37:30
|Джош Мэнсон
|Колин Уилсон (К. Сиссонс, Пи.Кей. Суббан)
|39:19
|3-й период
|Понтус Оберг (Ф. Форсберг, М. Экхольм)
|51:01
|Остин Уотсон
|п.в.
|59:12
|Пи. Кей. Суббан
|59:39
|59:50
|Ник Ритчи
|59:50
|Райан Кеслер
|59:50
|Кори Перри
|59:50
|Ник Ритчи
|Маттиас Экхольм
|59:50
|Маттиас Экхольм
|59:50
|Вернон Фиддлер
|59:50
Статистика
|22
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), П. Оберг (Нэшвилл Предаторз), К. Вагнер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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