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20 мая 2017, 13:21 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

СМИ: «Чикаго» может обменять Анисимова

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» может обменять российского нападающего Артема Анисимова для расчистки зарплатной ведомости, сообщает Chicago Tribune.

Клуб <span class=error>НХЛ</span> Чикаго Блэкхоукс может обменять российского нападающего Артема <span class=error>Анисимова</span> для расчистки <span class=error>зарплатной</span> ведомости сообщает Chicago Tribune. Увеличить
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Анисимов в июле 2015 года подписал с «Чикаго» пятилетний контракт на 22,75 миллиона долларов. Для сделки с участием российского форварда «ястребы» должны будут договориться с ним об отмене пункта о запрете на обмен.

В случае ухода Анисимова место в тройке нападения вместе с Патриком Кейном и Артемием Панариным могут занять Ник Шмалц или Таннер Керо.

В нынешнем сезоне 28-летний российский форвард забросил 22 шайбы и сделал 23 результативных передачи в 68 матчах за «Чикаго».

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