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20 мая 2017, 11:29 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кросби не сдается, «Питтсбург» сравнял счет с «Оттавой»

«СЭ» рассказывает о четвертом матче финала Восточной конференции.

СЭ рассказывает о четвертом матче финала Восточной конференции. Увеличить
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ПИТТСБУРГ — ОТТАВА — 2−2

Если бы Эрик Карлссон попал в ворота за секунду до окончания матча, четвертая встреча финала «Востока» стала бы лучшей игрой этого плей-офф. После счета 3:0 в пользу «Пенс» казалось, что вернуться в матч «Оттава» не сможет. Первые два периода им не хватало цепкости, жесткости, они сыпали потерями в средней зоне. У «Сенаторов» проходили редкие атаки с ходу, но складывалось впечатление, что при счете 2−1 в серии у них затряслись ноги. Выиграй они эту встречу, и чудо в виде выхода в финал было бы на расстоянии вытянутой руки.

Понимал это и «Питтсбург», который, несмотря на наполненный лазарет, не планирует идти в отпуск и залечивать раны. «Пингвины» добавили в движении, не рискуя окапываться перед воротами, как в серии с «Вашингтоном». Они очень плотно играли в средней зоне, действуя больше в разрушении, чем в созидании. Майк Салливан не перегружал игровым временем лидеров атаки, но фирменную скорость гости демонстрировали редко, открываясь с осторожностью.

Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка, и, хотя объективно находится в далекой от идеала форме, стал одним из лучших нападающих своей команды. В отличие от своего партнера Евгения Малкина, Сид реже проигрывал борьбу за шайбу и мог подержать ее в чужой зоне. Кросби прилично досталось от Жана-Габриэля Пажо, и все понимают, что любой рецидив для 87-го номера не только лишит его плей-офф, но и поставит под угрозу дальнейшие успехи. Клуб, разумеется, не враг себе и своему капитану, и все же насколько рациональны такие нагрузки?

Сидни забросил для себя классическую шайбу в большинстве с пятака, а вот результативный пас вышел историческим. Он помог отличиться Олли Мяятте, который впервые забил в плей-офф, в 47-м, на секундочку, матче. Оставшись без Криса Летанга и Джастина Шульца, «Питтсбург» лишился стабильных подключений в атаку, тем удивительнее видеть Мяятту, умчавшегося по левому флангу к воротам.

Но как ни сдерживали себя «Пингвинз», к третьему периоду они слегка просели, и атаки с ходу стали получаться у них все реже. Основной задачей было увести шайбу от своих ворот, забраться в чужую зону и работать у бортов, приближая конец матча. «Сенаторов» такой сценарий не устраивал. Дождавшись, пока «Питтсбург» сбавит темп, команда Ги Буше если не полетела вперед, то как минимум выдвинулась в этом направлении.

Чем активнее и агрессивнее «Оттава» начала играть в средней зоне, тем чаще она начала входить в зону не через вброс, тем больше набросов приходилось на пятак перед Мюрреем — впрочем, большая часть из них гостями блокировалась. За пять минут до конца матча «Сенаторы» сократили отставание в счете до одной шайбы. Все началось с отличного входа в зону от Пажо, чего так не хватало подопечным Буше в первые два периода.

13-ю передачу в этом плей-офф отдал Эрик Карлссон, который провел очередной блестящий матч — или по крайней мере период. Да, при игре в большинстве у «Оттавы» не получалось абсолютно ничего, и «Питтсбург» вчетвером умудрялся возить спецбригаду соперника во главе с Карлссоном. Швед мог стать героем дня, сравняв счет за несколько мгновений до финальной сирены — под конец встречи «Сенаторы» окончательно взяли игру в свои руки. Если «Оттава» сможет выдать несколько таких отрезков во встрече на выезде, то при поймавшем кураж Крэйге Андерсоне чудо для нее по-прежнему возможно.

20.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:3 Питтсбург Пингвинз
(0:1, 1:2, 1:0)
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Крэйг Андерсон 58:56 Мэттью Мюррей
1-й период
13:15 Майк I Хоффман
Олли Мяяття (С. Кросби, Дж. Гюнтцель) 19:14
Ян Коул 19:34
2-й период
Ян Коул 23:17
26:43 Жан-Габриэль Пажо
Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Ф. Кессел) 27:41
29:10
Брайан Дюмулин (Ян Коул, С. Уилсон) 31:30
38:22 Кларк Макартур (Б. Райан)
3-й период
54:59 Том Пайэтт (Э. Карлссон, Ж-Г. Пажо)
59:23
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Том Пайэтт (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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