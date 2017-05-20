Кросби не сдается, «Питтсбург» сравнял счет с «Оттавой»

ПИТТСБУРГ — ОТТАВА — 2−2

Если бы Эрик Карлссон попал в ворота за секунду до окончания матча, четвертая встреча финала «Востока» стала бы лучшей игрой этого плей-офф. После счета 3:0 в пользу «Пенс» казалось, что вернуться в матч «Оттава» не сможет. Первые два периода им не хватало цепкости, жесткости, они сыпали потерями в средней зоне. У «Сенаторов» проходили редкие атаки с ходу, но складывалось впечатление, что при счете 2−1 в серии у них затряслись ноги. Выиграй они эту встречу, и чудо в виде выхода в финал было бы на расстоянии вытянутой руки.

Понимал это и «Питтсбург», который, несмотря на наполненный лазарет, не планирует идти в отпуск и залечивать раны. «Пингвины» добавили в движении, не рискуя окапываться перед воротами, как в серии с «Вашингтоном». Они очень плотно играли в средней зоне, действуя больше в разрушении, чем в созидании. Майк Салливан не перегружал игровым временем лидеров атаки, но фирменную скорость гости демонстрировали редко, открываясь с осторожностью.

Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка, и, хотя объективно находится в далекой от идеала форме, стал одним из лучших нападающих своей команды. В отличие от своего партнера Евгения Малкина, Сид реже проигрывал борьбу за шайбу и мог подержать ее в чужой зоне. Кросби прилично досталось от Жана-Габриэля Пажо, и все понимают, что любой рецидив для 87-го номера не только лишит его плей-офф, но и поставит под угрозу дальнейшие успехи. Клуб, разумеется, не враг себе и своему капитану, и все же насколько рациональны такие нагрузки?

Сидни забросил для себя классическую шайбу в большинстве с пятака, а вот результативный пас вышел историческим. Он помог отличиться Олли Мяятте, который впервые забил в плей-офф, в 47-м, на секундочку, матче. Оставшись без Криса Летанга и Джастина Шульца, «Питтсбург» лишился стабильных подключений в атаку, тем удивительнее видеть Мяятту, умчавшегося по левому флангу к воротам.

Но как ни сдерживали себя «Пингвинз», к третьему периоду они слегка просели, и атаки с ходу стали получаться у них все реже. Основной задачей было увести шайбу от своих ворот, забраться в чужую зону и работать у бортов, приближая конец матча. «Сенаторов» такой сценарий не устраивал. Дождавшись, пока «Питтсбург» сбавит темп, команда Ги Буше если не полетела вперед, то как минимум выдвинулась в этом направлении.

Чем активнее и агрессивнее «Оттава» начала играть в средней зоне, тем чаще она начала входить в зону не через вброс, тем больше набросов приходилось на пятак перед Мюрреем — впрочем, большая часть из них гостями блокировалась. За пять минут до конца матча «Сенаторы» сократили отставание в счете до одной шайбы. Все началось с отличного входа в зону от Пажо, чего так не хватало подопечным Буше в первые два периода.