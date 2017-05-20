Кросби не сдается, «Питтсбург» сравнял счет с «Оттавой»
«СЭ» рассказывает о четвертом матче финала Восточной конференции.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПИТТСБУРГ — ОТТАВА — 2−2
Если бы Эрик Карлссон попал в ворота за секунду до окончания матча, четвертая встреча финала «Востока» стала бы лучшей игрой этого
Понимал это и «Питтсбург», который, несмотря на наполненный лазарет, не планирует идти в отпуск и залечивать раны. «Пингвины» добавили в движении, не рискуя окапываться перед воротами, как в серии с «Вашингтоном». Они очень плотно играли в средней зоне, действуя больше в разрушении, чем в созидании. Майк Салливан не перегружал игровым временем лидеров атаки, но фирменную скорость гости демонстрировали редко, открываясь с осторожностью.
Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка, и, хотя объективно находится в далекой от идеала форме, стал одним из лучших нападающих своей команды. В отличие от своего партнера Евгения Малкина, Сид реже проигрывал борьбу за шайбу и мог подержать ее в чужой зоне. Кросби прилично досталось от
Сидни забросил для себя классическую шайбу в большинстве с пятака, а вот результативный пас вышел историческим. Он помог отличиться Олли Мяятте, который впервые забил в
Но как ни сдерживали себя «Пингвинз», к третьему периоду они слегка просели, и атаки с ходу стали получаться у них все реже. Основной задачей было увести шайбу от своих ворот, забраться в чужую зону и работать у бортов, приближая конец матча. «Сенаторов» такой сценарий не устраивал. Дождавшись, пока «Питтсбург» сбавит темп, команда Ги Буше если не полетела вперед, то как минимум выдвинулась в этом направлении.
Чем активнее и агрессивнее «Оттава» начала играть в средней зоне, тем чаще она начала входить в зону не через вброс, тем больше набросов приходилось на пятак перед Мюрреем — впрочем, большая часть из них гостями блокировалась. За пять минут до конца матча «Сенаторы» сократили отставание в счете до одной шайбы. Все началось с отличного входа в зону от Пажо, чего так не хватало подопечным Буше в первые два периода.
13-ю передачу в этом
|20.05.2017 03:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|2:3
|Питтсбург Пингвинз
|(0:1, 1:2, 1:0)
|Ги Буше
|Майк Салливан
|Крэйг Андерсон 58:56
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|13:15
|Майк I Хоффман
|Олли Мяяття (С. Кросби, Дж. Гюнтцель)
|19:14
|Ян Коул
|19:34
|2-й период
|Ян Коул
|23:17
|26:43
|Жан-Габриэль Пажо
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Ф. Кессел)
|27:41
|29:10
|Брайан Дюмулин (Ян Коул, С. Уилсон)
|31:30
|38:22
|Кларк Макартур (Б. Райан)
|3-й период
|54:59
|Том Пайэтт (Э. Карлссон, Ж-Г. Пажо)
|59:23
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Том Пайэтт (Оттава Сенаторз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter