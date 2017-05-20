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20 мая 2017, 9:52 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Финал Кубка Стэнли начнется 29 мая

НХЛ определилась с датами проведения матчей финальной серии Кубка Стэнли-2016/17, сообщает официальный сайт лиги.

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Она стартует 29 мая. Следующие матчи пройдут 31 мая, 3 и 5 июня, а также, если потребуется, 8, 11 и 14 июня.

В обеих финальных сериях конференций «Питтсбург» — «Оттава» и «Анахайм» — «Нэшвилл» после 4 матчей счет 2−2.
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