Финал Кубка Стэнли начнется 29 мая

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Она стартует 29 мая. Следующие матчи пройдут 31 мая, 3 и 5 июня, а также, если потребуется, 8, 11 и 14 июня.

В обеих финальных сериях конференций «Питтсбург» — «Оттава» и «Анахайм» — «Нэшвилл» после 4 матчей счет 2−2.