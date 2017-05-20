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20 мая 2017, 8:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на чистое четвёртое место в НХЛ по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков, сообщает Sportsnet Stats.

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В четвёртом матче финала плей-офф Восточной конференции Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу, что помогло его команде победить — 3:2 (счёт в серии стал 2−2).

Этот гол стал для Кросби 55-м в Кубке Стэнли. Таким образом, канадец превзошёл своего одноклубника Евгения Малкина, на счету которого 54 шайбы.

Лидирует в списке Яромир Ягр (78 шайб), на втором месте — Патрик Марло (68), третью позицию занимает Хенрик Зеттерберг (57).

В 15 матчах текущего плей-офф Кросби набрал 17 (6+11) очков.

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