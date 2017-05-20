Кросби вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на чистое четвёртое место в НХЛ по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков, сообщает Sportsnet Stats.
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В четвёртом матче финала
Этот гол стал для Кросби 55-м в Кубке Стэнли. Таким образом, канадец превзошёл своего одноклубника Евгения Малкина, на счету которого 54 шайбы.
Лидирует в списке Яромир Ягр (78 шайб), на втором месте — Патрик Марло (68), третью позицию занимает Хенрик Зеттерберг (57).
В 15 матчах текущего
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