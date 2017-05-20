«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Олли Мяятя (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмулин (32). У «Оттавы» отличился Кларк Макартур (39) и Том Пятт (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 52 секунды, отметившись одним броском, одним силовым приемом и одним заблокированным броском. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 16 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф. 18 очков (8+10) в активе Райана Гецлафа («Анахайм»), 17 (6+11) — Сидни Кросби.

Лучшим игроком встречи был признан форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель, отдавший две результативные передачи. Второй звездой стал Кросби, третьей — Пятт. Первый матч в стартовом составе в текущем розыгрыше кубка Стэнли провел голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 24 из 26 бросков по воротам.

«Питтсбург» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на понедельник на домашней арене «Питтсбурга».