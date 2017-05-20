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20 мая 2017, 8:55 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» в гостях победил «Оттаву» со счетом 3:2 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Питтсбург со счетом 3:2 победил на выезде в четвертом матче финала Восточной конференции. Увеличить
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Олли Мяятя (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмулин (32). У «Оттавы» отличился Кларк Макартур (39) и Том Пятт (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 52 секунды, отметившись одним броском, одним силовым приемом и одним заблокированным броском. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 16 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф. 18 очков (8+10) в активе Райана Гецлафа («Анахайм»), 17 (6+11) — Сидни Кросби.

Лучшим игроком встречи был признан форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель, отдавший две результативные передачи. Второй звездой стал Кросби, третьей — Пятт. Первый матч в стартовом составе в текущем розыгрыше кубка Стэнли провел голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 24 из 26 бросков по воротам.

«Питтсбург» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на понедельник на домашней арене «Питтсбурга».

20.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:3 Питтсбург Пингвинз
(0:1, 1:2, 1:0)
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Крэйг Андерсон 58:56 Мэттью Мюррей
1-й период
13:15 Майк I Хоффман
Олли Мяяття (С. Кросби, Дж. Гюнтцель) 19:14
Ян Коул 19:34
2-й период
Ян Коул 23:17
26:43 Жан-Габриэль Пажо
Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Ф. Кессел) 27:41
29:10
Брайан Дюмулин (Ян Коул, С. Уилсон) 31:30
38:22 Кларк Макартур (Б. Райан)
3-й период
54:59 Том Пайэтт (Э. Карлссон, Ж-Г. Пажо)
59:23
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Том Пайэтт (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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