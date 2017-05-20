Малкин сравнялся с Ягром по матчам в плей-офф за «Питтсбург»
Четвертый матч финальной серии Восточной конференции против «Оттавы» стал для Евгения Малкина 140-м за «Питтсбург» в
плей-офф НХЛ.
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Российский форвард «Пингвинз» повторил рекорд клуба по числу игр в розыгрыше Кубка Стэнли, принадлежавший Яромиру Ягру. В 139 встречах Малкин набрал 149 (54+95) очков, на счету Ягра — 147 (65+82) баллов. Стоит отметить, что капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби проводит сегодня 139-й матч в
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