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20 мая 2017, 8:38 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Малкин сравнялся с Ягром по матчам в плей-офф за «Питтсбург»

Четвертый матч финальной серии Восточной конференции против «Оттавы» стал для Евгения Малкина 140-м за «Питтсбург» в плей-офф НХЛ.

Четвертый матч финальной серии Восточной конференции против Оттавы стал для Евгения <span class=error>Малкина</span> 140-м за Питтсбург в <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Российский форвард «Пингвинз» повторил рекорд клуба по числу игр в розыгрыше Кубка Стэнли, принадлежавший Яромиру Ягру. В 139 встречах Малкин набрал 149 (54+95) очков, на счету Ягра — 147 (65+82) баллов. Стоит отметить, что капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби проводит сегодня 139-й матч в плей-офф НХЛ. (Кирилл БУРДАКОВ).

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