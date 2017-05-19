Дадонов может перейти в «Чикаго»
Эксперт TSN Даррен Дрегер сообщил о том, что нападающий СКА и сборной России Евгений Дадонов может перейти в НХЛ.
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По его словам, существует вероятность, что форвард станет игроком «Чикаго». Ранее «СЭ» сообщал, что Дадонов может перейти в «Вегас».
— Я слышал, что Дадонов может оказаться в «Чикаго», — сказал Дрегер. — И вполне понятно почему — стиль игры «Блэкхокс» ему подходит, так же как и Панарину. (Игорь ЕРОНКО).
Напомним, что в составе «Блэкхокс» выступают два россиянина — Артем Анисимов и Артемий Панарин.
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