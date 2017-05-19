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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29800943/
19 мая 2017, 15:24 | Хоккей: НХЛ | Sports.kz

Доус вошел в ТОП-5 нападающих сезона КХЛ

KHL.ru продолжает подводить итоги ушедшего сезона. Определены пять нападающих, которые лучше других проявили себя в регулярном чемпионате и плей-офф. Рейтинг основан на статистических показателях, а также на том, получали ли хоккеисты вызовы в национальные сборные.

KHL.ru продолжает подводить итоги ушедшего сезона. Определены пять нападающих которые лучше других проявили себя в регулярном чемпионате и <nobr>плей-офф.</nobr> Рейтинг основан на статистических показателях а также на том получали ли хоккеисты вызовы в национальные сборные. Увеличить
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Первое место в ТОП-5 нападающих сезона КХЛ занял Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), вторым стал Вадим Шипачёв (СКА), третий — Никита Гусев (СКА).

Четвертое место принадлежит форварду астанинского «Барыса» Найджелу Доусу.

В регулярном чемпионате: 59 матчей, 63 (36+27) очка, показатель полезности «+2»
В плей-офф: 10 матчей, 10 (7+3) очков, показатель полезности «+2»

Доус уже не первый год является лидером «Барыса». Третий сезон подряд он забивает не менее 30 голов — топ-показатель для КХЛ. Но именно в этом чемпионате лидерские качества Доуса стали заметны как никогда. Еще летом травму получил Дастин Бойд — один из трех форвардов, на которых держится «Барыс». Кто тащил команду за собой? Конечно же, Доус. Перед серией с «Трактором» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина выбыл Брэндон Боченски — хоккеист, важность которого для астанинцев сложно переоценить. Но и тогда Доус взвалил на свои плечи бремя лидерства и помог своей команде пройти челябинцев.

Кстати, Найджел стал первым иностранцем, кто вошел в топ-100 снайперов чемпионатов России. В регулярном чемпионате он стал вторым по количеству заброшенных шайб. Выше — только Мозякин.

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