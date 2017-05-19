Доус вошел в ТОП-5 нападающих сезона КХЛ
KHL.ru продолжает подводить итоги ушедшего сезона. Определены пять нападающих, которые лучше других проявили себя в регулярном чемпионате и
плей-офф. Рейтинг основан на статистических показателях, а также на том, получали ли хоккеисты вызовы в национальные сборные.
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Первое место в ТОП-5 нападающих сезона КХЛ занял Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), вторым стал Вадим Шипачёв (СКА), третий — Никита Гусев (СКА).
Четвертое место принадлежит форварду астанинского «Барыса» Найджелу Доусу.
В регулярном чемпионате: 59 матчей, 63 (36+27) очка, показатель полезности «+2»
В плей-офф: 10 матчей, 10 (7+3) очков, показатель полезности «+2»
Доус уже не первый год является лидером «Барыса». Третий сезон подряд он забивает не менее 30 голов —
Кстати, Найджел стал первым иностранцем, кто вошел в топ-100 снайперов чемпионатов России. В регулярном чемпионате он стал вторым по количеству заброшенных шайб. Выше — только Мозякин.
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