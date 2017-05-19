Доус вошел в ТОП-5 нападающих сезона КХЛ

Первое место в ТОП-5 нападающих сезона КХЛ занял Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), вторым стал Вадим Шипачёв (СКА), третий — Никита Гусев (СКА).



Четвертое место принадлежит форварду астанинского «Барыса» Найджелу Доусу.



В регулярном чемпионате: 59 матчей, 63 (36+27) очка, показатель полезности «+2»

В плей-офф: 10 матчей, 10 (7+3) очков, показатель полезности «+2»



Доус уже не первый год является лидером «Барыса». Третий сезон подряд он забивает не менее 30 голов — топ-показатель для КХЛ. Но именно в этом чемпионате лидерские качества Доуса стали заметны как никогда. Еще летом травму получил Дастин Бойд — один из трех форвардов, на которых держится «Барыс». Кто тащил команду за собой? Конечно же, Доус. Перед серией с «Трактором» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина выбыл Брэндон Боченски — хоккеист, важность которого для астанинцев сложно переоценить. Но и тогда Доус взвалил на свои плечи бремя лидерства и помог своей команде пройти челябинцев.



Кстати, Найджел стал первым иностранцем, кто вошел в топ-100 снайперов чемпионатов России. В регулярном чемпионате он стал вторым по количеству заброшенных шайб. Выше — только Мозякин.