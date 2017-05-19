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19 мая 2017, 10:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин за последние 5 плей-офф лидирует по голевым передачам и 2-й по очкам

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занимает первое место по числу голевых передач (46) в 5 последних розыгрышах плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> занимает первое место по числу голевых передач (46) в 5 последних розыгрышах <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги. Увеличить
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Кроме того, российский хоккеист идёт вторым среди бомбардиров — 68 (22+46) очков, уступая лишь нападающему «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну — 71 (30+41). В шестёрку лучших также входят Райан Гецлаф («Анахайм Дакс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс») и Дерик Брассар («Оттава Сенаторз»).

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в гонке бомбардиров с 20 (6+14) очками.

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«Сенаторы» обезоружили Малкина

«Сенаторы» обезоружили Малкина

«Оттава» разгромила «Питтсбург» в третьем матче финала Восточной конференции и вышла вперед в серии. Евгений Малкин поучаствовал в голе своей команды, но не набрал очков, а в конце матча получил 10 минут штрафа. «Газета.Ru» представляет обзор третьей игры противостояния.
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