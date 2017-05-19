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19 мая 2017, 9:48 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» сравнял счет в серии полуфинала плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. «Анахайм» на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2 в овертайме четвертого матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелл (12-я минута), Ник Ритчи (31), победный гол забил Нэйт Томпсон на 11-й минуте овертайма. У «Нэшвилла» отличились Пи Кей Суббан (54) и Филип Форсберг (60).

Лучшим игроком встречи был признан Томпсон, второй звездой стал Суббан, третьей — Ракелл.

Хоккеисты «Анахайма» сравняли счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч финала Западной конференции состоится в ночь на воскресенье на домашней арене «Анахайма».

«Анахайм» выиграл шестой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, в которых неизменно шайбу забрасывал 24-летний шведский нападающий Ракелл. В первом периоде хоккеисты «Анахайма» смогли нанести по воротам «Нэшвилла» лишь два броска, установив антирекорд клуба по количеству бросков в одной 20-минутке матча плей-офф НХЛ.

19.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 2:3 ОТ Анахайм Дакс
(0:1, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Рэнди Карлайл
Вратари
Пекка Ринне 58:07 (П. Ринне 58:49-58:53, П. Ринне 59:25) Джон Гибсон
1-й период
Рикард Ракелль (К. Фаулер) 11:30
13:54 Филип Форсберг
Райан Гецлаф 17:57
2-й период
Ник Ритчи (Н. Томпсон, С. Ватанен) 30:22
3-й период
46:20 Пи. Кей. Суббан
Кори Перри 48:02
Ондржей Каше 51:25
53:33 Пи. Кей. Суббан (К. Уилсон, В. Арвидссон)
Кевин Бекса 54:53
Джош Мэнсон 55:22
59:25 Филип Форсберг (В. Арвидссон, Дж. Нил)
Овертайм
Нэйт Томпсон (К. Перри) 70:25
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Томпсон (Анахайм Дакс), Пи.Кей. Суббан (Нэшвилл Предаторз), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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