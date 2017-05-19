«Анахайм» сравнял счет в серии полуфинала плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

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В составе «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелл (12-я минута), Ник Ритчи (31), победный гол забил Нэйт Томпсон на 11-й минуте овертайма. У «Нэшвилла» отличились Пи Кей Суббан (54) и Филип Форсберг (60).

Лучшим игроком встречи был признан Томпсон, второй звездой стал Суббан, третьей — Ракелл.

Хоккеисты «Анахайма» сравняли счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч финала Западной конференции состоится в ночь на воскресенье на домашней арене «Анахайма».