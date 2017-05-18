«Сенаторы» обезоружили Малкина
«Оттава» разгромила «Питтсбург» в третьем матче финала Восточной конференции и вышла вперед в серии. Евгений Малкин поучаствовал в голе своей команды, но не набрал очков, а в конце матча получил 10 минут штрафа. «Газета.Ru» представляет обзор третьей игры противостояния.
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«Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:1 (счет в серии — 2−1).
Обменявшись победами в Питтсбурге, финалисты Восточной конференции перебрались в столицу Канады, где проведут две встречи в Canadian Tire Centre. В первой из них «Сенаторз» сыграли так, что никаких шансов своему сопернику не оставили.
Понимая, насколько опасен действующий обладатель Кубка Стэнли, и как важно выиграть домашнюю часть серии, Ги Буше настроил в раздевалке своих подопечных на игру так, что те буквально смели «Пингвинз» в первом периоде.
Первая шайба побывала в воротах
Этот гол стал для «Сенз» третьим среди самых быстрых в клубной истории в кубковых поединках. «Думаю, мы получили заряд положительной энергии от возвращения в раздевалку на родной арене в финале конференции против защищающих титул действующих чемпионов», — скажет после игры Хоффман.
А пока его команда только начала планомерное уничтожение подопечных Майка Салливана, оказавшихся к тому совершенно неготовыми.
Взорвалась «Оттава» в середине периода, когда за 2:18 игрового времени в воротах Флери побывали еще три шайбы подряд.
Сначала отличился подключившийся в атаку защитник Марк Мето, которому капитан «пингвинов» Сидни Кросби в конце регулярного чемпионата грубым силовым приемом оторвал фалангу пальца, затем свой первый гол в серии забил Дерек Брассар.
Ну, а для Зака Смита его шайба стала первой в
Этот отрезок из трех голов стал самым скорострельным для «Оттавы» в ее клубной истории в матчах Кубка Стэнли. Быстрее всего до того три шайбы команда забрасывала в первом матче серии с «Торонто» в 2002 году, когда у «сенаторов» ушло на это ровно пять минут игры.
Естественно, пребывание на льду Флери, пропустившего 4 броска из 9 по своим воротам, тут же закончилось, и в нынешнем Кубке Стэнли дебютировал Мэтт Мюррей.
Герой прошлогоднего Кубка Стэнли, ставший основным голкипером «Питтсбурга» на финише сезона как раз
В этом же сезоне Мюррей последний раз играл на финише регулярного чемпионата 6 апреля, а 12 апреля получил травму во время раскатки перед первым матчем серии первого раунда Кубка против «Коламбус Блю Джекетс».
Флери заиграл так здорово, что даже восстановившись, Мюррей оставался в роли его бэкапа, и вот наконец появился на льду в игре.
Свой 47-минутный отрезок 22-летний вратарь провел достойно, отразив 19 бросков, но под занавес второго периода он все же пропустил от Терриса, обкатившего вратаря на пятаке с шайбой.
Во втором периоде было для «Оттавы» и неприятное событие. После силового приема Йэна Коула травму нижней части тела получил Берроуз, в игру больше не вернувшийся. Пока неясно, сможет ли цепкий нападающий принять участие в четвертой игре серии.
Ну, а «Питтсбург» сумел размочить счет в заключительной 20-минутке, когда свой первый гол в этом противостоянии и первый за последние восемь игр вообще забил капитан «Пингвинз» Кросби.
Сделал Кид Сид это в большинстве, а начал голевую комбинацию Евгений Малкин, в ассистентах не значащийся, так как после него перед Кросби диска коснулись еще два хоккеиста «Пенс».
В целом Малкин вряд ли может занести эту игру себе в актив, так как отметился в ней всего одним броском по воротам Крэйга Андерсона, а в концовке встречи еще и схлопотал 10-минутное удаление за неспортивное поведение.
«Оттава» вышла вперед в серии и следующий матч также проведет дома, а состоится он через день, после четвертого поединка финала Запада между «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс».
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