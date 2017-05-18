«Сенаторы» обезоружили Малкина

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«Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:1 (счет в серии — 2−1).

Обменявшись победами в Питтсбурге, финалисты Восточной конференции перебрались в столицу Канады, где проведут две встречи в Canadian Tire Centre. В первой из них «Сенаторз» сыграли так, что никаких шансов своему сопернику не оставили.

Понимая, насколько опасен действующий обладатель Кубка Стэнли, и как важно выиграть домашнюю часть серии, Ги Буше настроил в раздевалке своих подопечных на игру так, что те буквально смели «Пингвинз» в первом периоде.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/2 финала, 18.05.2017, 3:00 5:1 Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз

Первая шайба побывала в воротах Марка-Андре Флери уже на 48-й секунде игры, когда Майк Хоффман с пятака завершил позиционную атаку в гостевой зоне с участием Алекса Берроуза и Кайле Терриса.

Этот гол стал для «Сенз» третьим среди самых быстрых в клубной истории в кубковых поединках. «Думаю, мы получили заряд положительной энергии от возвращения в раздевалку на родной арене в финале конференции против защищающих титул действующих чемпионов», — скажет после игры Хоффман.

А пока его команда только начала планомерное уничтожение подопечных Майка Салливана, оказавшихся к тому совершенно неготовыми.

Взорвалась «Оттава» в середине периода, когда за 2:18 игрового времени в воротах Флери побывали еще три шайбы подряд.

Сначала отличился подключившийся в атаку защитник Марк Мето, которому капитан «пингвинов» Сидни Кросби в конце регулярного чемпионата грубым силовым приемом оторвал фалангу пальца, затем свой первый гол в серии забил Дерек Брассар.

Ну, а для Зака Смита его шайба стала первой в плей-офф за четыре последних года, причем исполнение и наглость, с которой форвард все проделал, просто завораживают. Смит сам вбросил себе шайбу в зону, подобрал ее у борта, обкатил ворота сзади и засунул в ближний угол.

Этот отрезок из трех голов стал самым скорострельным для «Оттавы» в ее клубной истории в матчах Кубка Стэнли. Быстрее всего до того три шайбы команда забрасывала в первом матче серии с «Торонто» в 2002 году, когда у «сенаторов» ушло на это ровно пять минут игры.

Естественно, пребывание на льду Флери, пропустившего 4 броска из 9 по своим воротам, тут же закончилось, и в нынешнем Кубке Стэнли дебютировал Мэтт Мюррей.

Герой прошлогоднего Кубка Стэнли, ставший основным голкипером «Питтсбурга» на финише сезона как раз из-за травмы Флери, тогда так и отыграл весь плей-офф, став одним из главных творцов триумфа команды.

В этом же сезоне Мюррей последний раз играл на финише регулярного чемпионата 6 апреля, а 12 апреля получил травму во время раскатки перед первым матчем серии первого раунда Кубка против «Коламбус Блю Джекетс».

Флери заиграл так здорово, что даже восстановившись, Мюррей оставался в роли его бэкапа, и вот наконец появился на льду в игре.

Свой 47-минутный отрезок 22-летний вратарь провел достойно, отразив 19 бросков, но под занавес второго периода он все же пропустил от Терриса, обкатившего вратаря на пятаке с шайбой.

Во втором периоде было для «Оттавы» и неприятное событие. После силового приема Йэна Коула травму нижней части тела получил Берроуз, в игру больше не вернувшийся. Пока неясно, сможет ли цепкий нападающий принять участие в четвертой игре серии.

Ну, а «Питтсбург» сумел размочить счет в заключительной 20-минутке, когда свой первый гол в этом противостоянии и первый за последние восемь игр вообще забил капитан «Пингвинз» Кросби.

Сделал Кид Сид это в большинстве, а начал голевую комбинацию Евгений Малкин, в ассистентах не значащийся, так как после него перед Кросби диска коснулись еще два хоккеиста «Пенс».

В целом Малкин вряд ли может занести эту игру себе в актив, так как отметился в ней всего одним броском по воротам Крэйга Андерсона, а в концовке встречи еще и схлопотал 10-минутное удаление за неспортивное поведение.

«Оттава» вышла вперед в серии и следующий матч также проведет дома, а состоится он через день, после четвертого поединка финала Запада между «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс».