«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
В составе «Оттавы» шайбы забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Метот (11), Дерик Брассар (13), Зак Смит (1З) и Кайл Туррис (39). У «Питтсбурга» отличился Сидни Кросби (55).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 2 секунды, отметившись одним броском и 12 штрафными минутами. За 1 минуту 56 секунд до конца третьего периода Малкин был удален на 10 минут за драку.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 15 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф. 18 очков (8+10) в активе Райана Гецлафа («Анахайм»), 16 (6+10) — у Леона Драйзайтля («Эдмонтон»).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу клуба из столицы Канады. Четвертый матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на субботу также на домашней арене «Оттавы».
«Оттава» забросила три шайбы за 2 минуты 18 секунд в середине первого периода, что стало новым рекордом скорострельности хоккеистов «Оттавы» в матчах плей-офф. Ранее лучшим результатом было три шайбы за 4 минуты в первой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли сезона-2001/02 против «Торонто» — 5:0. В итоге «Оттава» проиграла «Торонто» в серии с общим счетом 3−4.