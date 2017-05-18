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18 мая 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» в гостях уступил «Оттаве» со счетом 1:5 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 18 мая. /ТАСС/. </em>Питтсбург в гостях уступил Оттаве со счетом 1:5 в третьем матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе «Оттавы» шайбы забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Метот (11), Дерик Брассар (13), Зак Смит (1З) и Кайл Туррис (39). У «Питтсбурга» отличился Сидни Кросби (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 2 секунды, отметившись одним броском и 12 штрафными минутами. За 1 минуту 56 секунд до конца третьего периода Малкин был удален на 10 минут за драку.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 15 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф. 18 очков (8+10) в активе Райана Гецлафа («Анахайм»), 16 (6+10) — у Леона Драйзайтля («Эдмонтон»).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу клуба из столицы Канады. Четвертый матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на субботу также на домашней арене «Оттавы».

«Оттава» забросила три шайбы за 2 минуты 18 секунд в середине первого периода, что стало новым рекордом скорострельности хоккеистов «Оттавы» в матчах плей-офф. Ранее лучшим результатом было три шайбы за 4 минуты в первой игре полуфинальной серии Кубка Стэнли сезона-2001/02 против «Торонто» — 5:0. В итоге «Оттава» проиграла «Торонто» в серии с общим счетом 3−4.

18.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 5:1 Питтсбург Пингвинз
(4:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Крэйг Андерсон Марк-Андре Флери 12:52 (М. Мюррей 12:52)
1-й период
00:48 Майк I Хоффман (К. Террис, А. Бэрроуз)
10:34 Марк Мето (Б. Райан, Д. Брассар)
12:28 Дерик Брассар (К. Макартур, Б. Райан)
12:52 Зак Смит (Э. Карлссон, М. Мето)
2-й период
Тревор Дэйли 27:10
Чад Руведел 29:57
34:39 Дион Фанеф
38:18 Кайл Террис (М. Хоффман, Ф. Клаессон)
3-й период
40:00 Зак Смит
40:00 Жан-Габриэль Пажо
Евгений Малкин 40:00
Мэтт Каллен 42:19
44:52 Майк I Хоффман
Сидни Кросби (Ф. Кессел, М. Штрайт) 46:07
Джейк Гюнтцель 52:40
58:04 Марк Стоун
58:04 Марк Стоун
Скотт Уилсон 58:04
Евгений Малкин 58:04
Статистика
12 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Б. Райан (Оттава Сенаторз), Д. Фанеф (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Новости Матчи Состав Статистика
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