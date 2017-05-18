«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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В составе «Оттавы» шайбы забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Метот (11), Дерик Брассар (13), Зак Смит (1З) и Кайл Туррис (39). У «Питтсбурга» отличился Сидни Кросби (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 2 секунды, отметившись одним броском и 12 штрафными минутами. За 1 минуту 56 секунд до конца третьего периода Малкин был удален на 10 минут за драку.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Малкина 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 15 матчах, он является лучшим бомбардиром плей-офф. 18 очков (8+10) в активе Райана Гецлафа («Анахайм»), 16 (6+10) — у Леона Драйзайтля («Эдмонтон»).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу клуба из столицы Канады. Четвертый матч финала Восточной конференции команды проведут в ночь на субботу также на домашней арене «Оттавы».