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17 мая 2017, 8:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Анахайм» со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нэшвилл победил Анахайм со счетом 2:1 в третьем матче серии. Увеличить
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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йоси (58). У «Анахайма» отличился Кори Перри (36). В середине третьего периода арбитры встречи не засчитали две шайбы, заброшенные хоккеистами «Нэшвилла» в течение 5 минут, из-за атак на вратаря «Анахайма» Джона Гибсона.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Нэшвилла».

Четвертый матч финала Западной конференции состоится в ночь на пятницу также на домашней арене «Нэшвилла».

17.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/2 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 2:1 Анахайм Дакс
(0:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Рэнди Карлайл
Вратари
Пекка Ринне Джон Гибсон 58:38
1-й период
Нэйт Томпсон 11:24
2-й период
Джош Мэнсон 24:19
34:07 Коди Маклеод
34:07 Коди Маклеод
34:07 Коди Маклеод
Джаред Болл 34:07
Кори Перри (Р. Ракелль, С. Ватанен) 35:35
Кори Перри 38:40
3-й период
43:54 Филип Форсберг (Р. Эллис)
46:33 Маттиас Экхольм
Крис Вагнер 56:05
57:17 Роман Йоси (В. Арвидссон, М. Экхольм)
Статистика
19 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

«Утки» нанесли ответный удар

«Утки» нанесли ответный удар

«Анахайм» на своем льду вырвал победу у «Нэшвилла» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ, уступая по ходу встречи в две шайбы. Благодаря этому успеху «Дакс» сумели сравнять счет в противостоянии в преддверии поездки в Теннесси.
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