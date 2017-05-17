«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Анахайм» со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йоси (58). У «Анахайма» отличился Кори Перри (36). В середине третьего периода арбитры встречи не засчитали две шайбы, заброшенные хоккеистами «Нэшвилла» в течение 5 минут,
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Нэшвилла».
Четвертый матч финала Западной конференции состоится в ночь на пятницу также на домашней арене «Нэшвилла».
|17.05.2017 03:00
|Плей-офф: 1/2 финала
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|2:1
|Анахайм Дакс
|(0:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Пекка Ринне
|Джон Гибсон 58:38
|1-й период
|Нэйт Томпсон
|11:24
|2-й период
|Джош Мэнсон
|24:19
|34:07
|Коди Маклеод
|34:07
|Коди Маклеод
|34:07
|Коди Маклеод
|Джаред Болл
|34:07
|Кори Перри (Р. Ракелль, С. Ватанен)
|35:35
|Кори Перри
|38:40
|3-й период
|43:54
|Филип Форсберг (Р. Эллис)
|46:33
|Маттиас Экхольм
|Крис Вагнер
|56:05
|57:17
|Роман Йоси (В. Арвидссон, М. Экхольм)
Статистика
|19
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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