«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ

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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йоси (58). У «Анахайма» отличился Кори Перри (36). В середине третьего периода арбитры встречи не засчитали две шайбы, заброшенные хоккеистами «Нэшвилла» в течение 5 минут, из-за атак на вратаря «Анахайма» Джона Гибсона.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Нэшвилла».

Четвертый матч финала Западной конференции состоится в ночь на пятницу также на домашней арене «Нэшвилла».