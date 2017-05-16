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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29765408/
16 мая 2017, 23:15 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Чикаго Вулвз», выступающий в AHL, стал фарм-клубом дебютанта НХЛ «Вегаса»

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Клуб Американской хоккейной лиги (AHL) «Чикаго Вулвз» подписал соглашение о сотрудничестве с дебютантом НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщается на сайте команды из Чикаго.

Клуб из Лас-Вегаса начнет выступать в НХЛ в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции с сезона-2017/18. Состав новой команды будет набран с помощью драфта расширения, который пройдет в июне.

«Чикаго» на протяжении последних трех сезонов был фарм-клубом «Сент-Луис Блюз», но на новый сезон соглашение о сотрудничестве продлено не было. Во вторник «Вулвз» и «Вегас» подписали многолетнее партнерское соглашение.

«Вегас» 5 мая подписал двухлетний контракт с форвардом Вадимом Шипачевым, последние четыре сезона игравшим за петербургский СКА. В тот же день генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Дадоновым.
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