«Чикаго Вулвз», выступающий в AHL, стал фарм-клубом дебютанта НХЛ «Вегаса»

Клуб из Лас-Вегаса начнет выступать в НХЛ в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции с сезона-2017/18. Состав новой команды будет набран с помощью драфта расширения, который пройдет в июне.

«Чикаго» на протяжении последних трех сезонов был фарм-клубом «Сент-Луис Блюз», но на новый сезон соглашение о сотрудничестве продлено не было. Во вторник «Вулвз» и «Вегас» подписали многолетнее партнерское соглашение.

«Вегас» 5 мая подписал двухлетний контракт с форвардом Вадимом Шипачевым, последние четыре сезона игравшим за петербургский СКА. В тот же день генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Дадоновым.