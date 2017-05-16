«Чикаго Вулвз», выступающий в AHL, стал фарм-клубом дебютанта НХЛ «Вегаса»
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Клуб Американской хоккейной лиги (AHL) «Чикаго Вулвз» подписал соглашение о сотрудничестве с дебютантом НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщается на сайте команды из Чикаго.
Клуб из
«Чикаго» на протяжении последних трех сезонов был
«Вегас» 5 мая подписал двухлетний контракт с форвардом Вадимом Шипачевым, последние четыре сезона игравшим за петербургский СКА. В тот же день генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи сообщил, что ведет переговоры с еще одним нападающим сборной России Дадоновым.
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