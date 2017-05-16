«Сент-Луис» отправил в отставку четырёх помощников главного тренера

«Мы с Майком Йео в межсезонье поработаем над тем, чтобы заполнить освободившиеся вакансии», — приводятся слова Армстронга на официальном сайте клуба.

Беннетт входил в тренерский штаб команды с 2006 года. Томас и Уилсон проработали в «Блюз» один сезон. Конклин был тренером по развитию вратарей с 2013 года.