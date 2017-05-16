«Сент-Луис» отправил в отставку четырёх помощников главного тренера
«Сент-Луис Блюз» отправил в отставку помощников главного тренера Майка Йео — Рэя Беннетта, Стива Томаса, Рика Уилсона и Тая Конклина. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Даг Армстронг.
«Мы с Майком Йео в межсезонье поработаем над тем, чтобы заполнить освободившиеся вакансии», — приводятся слова Армстронга на официальном сайте клуба.
Беннетт входил в тренерский штаб команды с 2006 года. Томас и Уилсон проработали в «Блюз» один сезон. Конклин был тренером по развитию вратарей с 2013 года.
Йео во время регулярного чемпионата сменил Кена Хичкока на посту главного тренера. «Сент-Луис» вышел в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter