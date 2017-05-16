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16 мая 2017, 23:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» отправил в отставку четырёх помощников главного тренера

«Сент-Луис Блюз» отправил в отставку помощников главного тренера Майка Йео — Рэя Беннетта, Стива Томаса, Рика Уилсона и Тая Конклина. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Даг Армстронг.

«Мы с Майком Йео в межсезонье поработаем над тем, чтобы заполнить освободившиеся вакансии», — приводятся слова Армстронга на официальном сайте клуба.

Беннетт входил в тренерский штаб команды с 2006 года. Томас и Уилсон проработали в «Блюз» один сезон. Конклин был тренером по развитию вратарей с 2013 года.

Йео во время регулярного чемпионата сменил Кена Хичкока на посту главного тренера. «Сент-Луис» вышел в плей-офф, обыграл в первом раунде «Миннесоту Уайлд» в пяти матчах, а в полуфинале конференции уступил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2−4.

Сент-Луис Блюз
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