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16 мая 2017, 21:17 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Экс-нападающий «Витязя» Марио Кемпе стал игроком клуба НХЛ «Аризона»

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Экс-нападающий подмосковного «Витязя» Марио Кемпе стал игроком «Аризоны Койотис», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

С «Аризоной» 28-летний швед подписал двусторонний контракт на один год.

Кемпе в минувшем сезоне КХЛ провел за «Витязь» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 34 (14 шайб + 20 передач) очка, а также отметился одной передачей в четырех играх плей-офф. Всего за три сезона в лиге на его счету 170 встреч и 84 (39+45) балла за результативность в «регулярке» и плей-офф.

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