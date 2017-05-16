Экс-нападающий «Витязя» Марио Кемпе стал игроком клуба НХЛ «Аризона»
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Экс-нападающий подмосковного «Витязя» Марио Кемпе стал игроком «Аризоны Койотис», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
С «Аризоной» 28-летний швед подписал двусторонний контракт на один год.
Кемпе в минувшем сезоне КХЛ провел за «Витязь» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 34 (14 шайб + 20 передач) очка, а также отметился одной передачей в четырех играх
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