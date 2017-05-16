Экс-нападающий «Витязя» Марио Кемпе стал игроком клуба НХЛ «Аризона»

С «Аризоной» 28-летний швед подписал двусторонний контракт на один год.

Кемпе в минувшем сезоне КХЛ провел за «Витязь» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 34 (14 шайб + 20 передач) очка, а также отметился одной передачей в четырех играх плей-офф. Всего за три сезона в лиге на его счету 170 встреч и 84 (39+45) балла за результативность в «регулярке» и плей-офф.