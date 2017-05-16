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16 мая 2017, 17:45 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Замглавы НХЛ Дэйли приехал на ЧМ-2017, но заявил, что не будет вести переговоры об ОИ

КЕЛЬН, 16 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, присутствующий на матче чемпионата мира по хоккею между командами США и России, заявил, что не будет принимать участие в переговорах по поводу возможного выступления игроков НХЛ в Олимпийских играх в Корее.

Ранее НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет, а Дэйли заявил, что лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде. При этом НХЛ несет урон из-за необходимости на три недели останавливать чемпионат, а также из-за того, что хоккеисты могут вернуться из расположения национальных сборных с травмами.

«Я приезжаю на чемпионаты мира каждый год. Здесь много игроков из НХЛ, это хороший повод встретится с нашими коллегами из IIHF. Но никаких переговоров по поводу участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх не будет. Возможно, у нас будет встреча с Фазелем, но речи об Олимпийских играх на ней не пойдет, это точно. Финальное решение уже было принято», — сказал Дэйли журналистам.
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