Замглавы НХЛ Дэйли приехал на ЧМ-2017, но заявил, что не будет вести переговоры об ОИ
КЕЛЬН, 16 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, присутствующий на матче чемпионата мира по хоккею между командами США и России, заявил, что не будет принимать участие в переговорах по поводу возможного выступления игроков НХЛ в Олимпийских играх в Корее.
Ранее НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет, а Дэйли заявил, что лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде. При этом НХЛ несет урон
«Я приезжаю на чемпионаты мира каждый год. Здесь много игроков из НХЛ, это хороший повод встретится с нашими коллегами из IIHF. Но никаких переговоров по поводу участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх не будет. Возможно, у нас будет встреча с Фазелем, но речи об Олимпийских играх на ней не пойдет, это точно. Финальное решение уже было принято», — сказал Дэйли журналистам.
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