Замглавы НХЛ Дэйли приехал на ЧМ-2017, но заявил, что не будет вести переговоры об ОИ

Ранее НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет, а Дэйли заявил, что лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде. При этом НХЛ несет урон из-за необходимости на три недели останавливать чемпионат, а также из-за того, что хоккеисты могут вернуться из расположения национальных сборных с травмами.

«Я приезжаю на чемпионаты мира каждый год. Здесь много игроков из НХЛ, это хороший повод встретится с нашими коллегами из IIHF. Но никаких переговоров по поводу участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх не будет. Возможно, у нас будет встреча с Фазелем, но речи об Олимпийских играх на ней не пойдет, это точно. Финальное решение уже было принято», — сказал Дэйли журналистам.